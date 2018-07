Migranti se izboli zbog tuševa

BIHAĆ - U masovnoj tučnjavi u kojoj je sudjelovalo nekoliko desetina stranih državljana iz Pakistana i Afganistana, u šatorskom naselju Trnovi, nadomak Velike Kladuše, povrijeđeno je više migranata, potvrdio je Adnan Beganović, istražilac Sektora kriminalističke policije USK.

U tučnjavi je, s obzirom na težinu povreda, korišteno hladno oružje.

"Još ne znamo tačan broj povrijeđenih lica, a iz Doma zdravlja Velika Kladuša imamo informaciju da se radi o ubodnim ranama i razderotinama na tijelu pa pretpostavljamo kako su korišteni noževi, skalpeli ili neka priručna sredstva koja mogu nanijeti takve povrede", rekao je on, te potvrdio kako je nekoliko migranata transportovano u Kantonalnu bolnicu u Bihaću pa se pretpostavlja da je riječ o težim povredama.

"Nakon policijskog uviđaja bit će poznato koliko je osoba povrijeđeno i da li ima privedenih", istakao je Beganović.

Prema njegovim riječima, posljedice incidenta bi možda bile i teže da na vrijeme nije intervenisala policijska patrola koja se nalazila u neposrednoj blizini. Do sukoba je došlo stotinak metara izvan kampa, gdje se nalaze tuševi na otvorenom, te se pretpostavlja kako je njihovo korištenje bilo uzrok ovog incidenta.

On je dodao kako je i ranije u ovom šatorskom naselju bilo incidenata, ali do sada niti jedan nije bio ovakvih razmjera i s takvim posljedicama. U tom šatorskom naselju boravi oko 200 migranata i oni su tamo prije dva mjeseca, odlukom lokalnih vlasti, prebačeni s više lokaliteta u samom gradu. Općinsko vijeće, kako je prethodno najavljeno, razmatraće nedavni prijedlog ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da se preostale izbjeglice i migranti s tog lokaliteta privremeno smjeste u šatorsko naselje u mjestu Polje, do izgradnje i stavljanja u funkciju jedinstvenog prihvatnog centra za migrante.

Raniji stav lokalnih vlasti u tom gradu je da sve migrante treba izmjestiti s područja Velike Kladuše na druge prostore.

Istovremeno, u hotelski kompleks "Sedra" u Ostrošcu, kod Cazina, juče je smješten prvi kontingent žena iz migrantskih porodica s djecom, koje su boravile u šatorskom naselju u mjestu Trnovo, nadomak Velike Kladuše, te prihvatnom centru Đački dom u Bihaću.

Iz Velike Kladuše autobusom su u "Sedru" prevezene 63 osobe iz 16 migrantskih porodica. Iz Bihaća je u poslijepodnevnim satima prevezeno još osam porodica. Prema riječima Hazima Kapića, ministra zdravstva USK, s premještanjem se kasnilo jer nisu bili osigurani svi uslovi za boravak ljudi na ovom mjestu.

"Osnovni razlog je što voda ne zadovoljava zdravstvenim kvalitetom i to ne samo za piće, već i ostalu upotrebu. Zato smo morali riješiti taj problem izgradnjom vanjskih tuševa", istakao je Kapić.

U međuvremenu, Lars Gunar Vigemark, predsjednik Evropske delegacije u BiH, o problemu migranata u USK razgovarao je sa Huseinom Rošićem, kantonalnim premijerom. On je istakao kako je EU osigurala 1,5 miliona eura za humanitarne potrebe migranata i ta sredstva će se koristiti posredstvom IOM-a i UNHCR-a.

Trenutno, najveći kamen spoticanja na području USK je lokacija budućeg jedinstvenog prihvatnog centra za migrante. Umjesto prijedloga Vlade USK da se centar nalazi u Medenom Polju, nadomak Bosanskog Petrovca, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić i načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić predložili su lokaciju selu Lipa, koje se nalazi na granici ove dvije lokalne zajednice. Riječ je o selu koje su prije rata naseljavali građani srpske nacionalnosti, gdje se vratilo tek nekoliko povratnika. Otvoreno pismo vlastima USK poslalo je Udruženje građana Bosanskog Petrovca koji trenutno žive u Srbiji.

"Zahtijevamo da se problem migranata sa Bliskog istoka ne rješava u našem zavičaju. Tražimo podršku svih članova vijeća i vlada, kojima se obraćamo da donesu odluke kojima se problem bliskoistočnih migranata ne rješava na teritoriji koja gruntovno pripada nama i našim rođacima. Mi koji smo rođeni na toj zemlji nećemo imati mogućnosti da se ikad vratimo na svoje i vi ćete biti odgovorni pred sobom i pred istorijom što ste rješavajući probleme migranata zapečatili zauvijek sudbinu svojih rođaka i komšija", navodi se u saopćenju.

Protest u Sarajevu

Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, kazao je da će ukupno 50 vijećnika i većina opštinskih načelnika iz Krajine danas održati mirni protest ispred zgrade institucija BiH zbog migrantske krize.

"Želimo da upozorimo na tešku situaciju u kojoj se nalazi Krajina, pogotovo Bihać, zbog migranata", rekao je on. (N1)

Milion evra za opremanje centra

Šef Misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Peter van der Auverart i viceguvernerka Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) Maria Sančez-Jebra Alonso potpisali su juče Ugovor o grantu vrijedan milion eura za opremanje centra za migrante.

Šef Misije IOM-a naglasio je da će u nekoliko narednih dana početi uspostava centra za smještaj migranata u mjestu Ušivak, u opštini Hadžići.