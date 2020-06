Migranti u Banjaluci spriječeni da uđu u autobus, intervenisala policija

BANJALUKA - Grupa migranata pokušala je večeras da na banjalučkoj autobuskoj stanici uđe u autobus, ali su ih u tome spriječili drugi putnici, saznajemo na licu mjesta.

"Duže od dva sata je to sve trajalo, bilo je tu dosta policije. Putnici nisu dali migrantima da nastave vožnju, a ovi, opet, nisu htjeli da izađu. Mislim da su migranti htjeli da se prevezu do Tuzle" , kažu sagovornici "Nezavisnih", koji su to sve gledali.

Intervenisala je i policija, a autobus je krenuo nakon dva sata zakašnjenja.

Grupa migranata, kako javlja novinar "Nezavisnih", ostala je na banjalučkoj autobuskoj stanici.

U pitanju je više od 10 migranata, mladića uzrasta uglavnom 20 do 30 godina.

Nezvanično saznajemo da su migranti platili kartu za vožnju, te da će im novac najvjerovatnije biti vraćen.