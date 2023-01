Mirnesa S. se predala jer više nije znala ko joj je za petama: Policija ili lovci na nagradu?

ŠTUTGART - Mirnesa S., osumnjičena da je ukrala milion evra iz njemačke kompanije za prevoz novca, najvjerovatnije se predala jer je znala da se oko nje steže obruč te da nije imala drugih opcija.

Mediji prenose izjavu Aksela Petermana, njemačkog eksperta za kriminalistiku, koji je govorio je o razlozima njene predaje. Piterman ističe da je na kraju svega riječ o pritisku koji nije mogla podnijeti.

„Znala je da je proganjaju, na neki način. Ne samo policija, već moguće i ljudi koji su željeli nagradu. Možda i kriminalaci koji su htjeli da joj uzmu novac. I kako da se neko na mjestu u kojem se ona nalazila osjeća sigurno? Tako je jedina razumna alternativa za nju bila da se preda i možda se na taj način nada da će biti blaže kažnjena“, rekao je Peterman za njemačke medije.

Takođe, navodno ju je policija uspjela locirati poslednjih nekoliko nedelja, tako da joj nije preostalo ništa drugo nego da se preda i pokuša nagoditi.

O samom novcu vrlo malo se zna. Policija je juče saopštila da je istraga i dalje u toku.

"Mogla je potrošiti novac, naravno, iako je milion evra puno novca. Mogli su joj ga i drugi ukrasti. Znala je da će u jednom trenutku biti uhvaćena, da će biti kažnjena. A možda se nada da će joj i to omogućiti da se dogovori, da će to biti povoljnije za nju. Policiju zanima da li je sama počinila zločin ili je imala saučesnike, a ako jeste, ko su oni. I naravno, policiju najviše zanima gdje je nestao novac", pojasnio je Peterman. Kada je riječ o mogućim saučesnicima, mediji podsjećaju da se spekulisalo da je novac ukrala za partnera, ali policija to nikada nije potvrdila.

U međuvremenu, na društvenim mrežama se oglasio i njen prijatelj Mustafa Mujo Osmanović, koji je i ranije postavljao njene snimke. Nakon privođenja od strane njemačke policije, Mustafa je kratko napisao: “Para nema, uz tebe sam kraljice. Ljubi te tvoj drug Herr Mujo” a postavio je i pjesmu pod nazivom “Njemački policajci”