Mirsad Ramić ostaje u zatvoru

BOULING GRIN - Samo nekoliko dana nakon što mu je odbijena žalba, savezno tužilaštvo SAD-a je još jednom obrazložilo zašto Mirsad Ramić (33), državljanin BiH i SAD, optužen za terorizam, mora ostati u zatvoru.

Naime, nakon što je sudija Brent Brenenstul odbio Ramićev zahtjev za kauciju, on se žalio na tu odluku nakon čega je njegov branilac Skot Vendelsdorf zatražio dodatno saslušanje pred američkim okružnim sudom.

Međutim, pomoćnik tužioca Džošua Džad objasnio je da dalja saslušanja nisu potrebna jer postoji sasvim dovoljno dokaza da Ramić predstavlja rizik i opasnost po zajednicu. On je dodao da optuženi sa terorizam mora ostati u zatvoru do početka suđenja.

“Ramić je bio više nego odlučan u svojoj namjeri da se pridruži Islamskoj državi u Siriji. Naime, on je zajedno sa još dvojicom saputnika napravio detaljan plan kako da neopaženo pređe iz Turske u Siriju. Njegova obuka u kampu sa teroriste, njegovo korištenje lažnih identiteta te ostala krivična djela govore u prilog tome da on mora ostati u zatvoru do početka suđenja”, rekao je Džad.

Podsjetimo, Mirsad Ramić optužen je za pružanje podrške terorističkim organizacijama i pridruživanje Islamskoj državi (IS), zbog čega mu prijeti robija do 50 godina.

Prema sudskoj dokumentaciji, Ramić se tereti da je 3. juna 2014. zajedno sa još dvije osobe otputovao iz SAD u Istanbul, a potom su, prema dokumentaciji iz istrage, prešli u Siriju kako bi se pridružili IS.

Ramić je u Siriji bio na obuci Islamske države, te je dobio oružje. Navodno je pucao iz puške AK-47 ("kalašnjikov"). Kako navodi Ministarstvo pravde, Savezni istražni biro (FBI) predočio je i dokaze. Naime, najmanje jedna fotografija ga prikazuje u vojnoj opremi, kako stoji ispred kamioneta s oznakom Islamske države te nosi protivavionski bacač.

Ukoliko bude proglašen krivim, Ramić se suočava s maksimalnom kaznom od 50 godina zatvora, kaznom od 750.000 dolara i doživotnim nadzorom po izlasku na slobodu.