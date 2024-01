Misteriozna smrt pjevačice iz RS: Otac angažovao detektive

BIJELJINA, DUBAI - Misterija smrti pjevačice Andrijane Lazić, koja je nastradala 10. januara nakon pada sa 24. sprata u Dubaiju, i dalje je tema o kojoj se priča.

Njena porodica želi da sazna istinu o tragediji, zbog čega je otac Nebojša Lazić, inače policijski službenik, angažovao privatnu detektivsku agenciju koja će slučaj vratiti na početak i otkriti apsolutno sve detalje u vezi sa smrću njegove mjezimice.

To uključuje opsežno istraživanje od trenutka kada je Andrijana sletjela u Ujedinjene Arapske Emirate, preko mjesta gdje je izlazila, s kim se viđala i na koji način je provodila vrijeme na odmoru. Kako je pjevačicin otac izjavio, on planira odlazak u Dubai kako bi sam učestvovao u istrazi.

"Porodica ne može da se pomiri sa ovom tragedijom. Svi se i dalje pitaju da li je moglo drugačije. Sve im je sumnjivo. Otac ne želi ništa de prepusti slučaju i zato je angažovao agenciju koja se bavi baš ovakvim slučajevima. Nebojša insistira na tome da od prvog do posljednjeg dana dobije sve snimke kuda mu se kćerka kretala, a naročito teži da dobije snimke iz hotelu gdje je odsjela s drugaricama. Neće imati mira dok ne utvrdi sve činjenice. Prijatelji i dalje dolaze kod porodice, izjavljuju saučešće ukućanima jer je ta familija veoma cijenjena u tom mjestu", završava sagovornik "Kurira".

Podsjećanja radi, Nebojša nije želio da u javnost iznosi detalje, već je za medije otkrio samo ono što ne može da utiče na dalji tok istrage.

"Ja sam 10. januara uveče dobio informaciju. Ona je 7. otišla i trebalo je da se vrati 11. januara. Meni su javili ujutru, ne znam šta se desilo... Imam samo policijski izvještaj koji sam poslao. Ne znam, ne znam... Ja sam čuo da je nesrećni slučaj, piše da je s visine pala", rekao je on.

Dodao je da je njegova nasljednica imala velike planove za budućnost.

"Dogovarala se o pjesmama, to je trebalo da izađe oko srpske Nove godine. Ljudi za nju imaju samo riječi hvale, nema kome ona nije pomogla. Drugarice koje su bile s njom su spavale, kad su ustale, nisu znale šta se desilo. One ništa nisu vidjele, spavale su", rekao je on za "Republiku" dan prije sahrane kćerke, koja je 19. januara ispraćena na vječni počinak u Velinom Selu u Republici Srpskoj.

