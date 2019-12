Misteriozno ubistvo Lane Bijedić ni na izmaku 2019. nije riješeno

Nepostojanje motiva i očigledni propusti u istrazi obilježili su najmisterioznije krivično djelo u BiH ove godine, ubistvo 19-godišnje Mostarke Lane Bijdić.

Kad je ribar te kobne nedjelje, 6. Oktobra, u rijeci Studenčici pronašao tijelo javnost nije mogla ni slutiti kakavu misteriju njena smrt krije, a posebno ne da skoro tri mjeseca kasnije nećemo sa sigurnošću znati šta se zaista desilo nesrećnoj Mostarki i nesuđenoj studentkinji građevine na sarajevskom Burch univerzitetu.

Prvo je u javnost otišla pogrešna informacija da se radi o praunuci Džemala Bijedića, hercegovačkog političara, koji je isto tako tragično stradao na vrhuncu svoje moći.

Obdukcija je utvrdila brojne povrede na Laninom tijelu, a Tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona kazalo je da se radi u nasilnoj smrti, a kasnije i ubistvu.

Dok je policija tražila tragove u koritu Studenčice i pored autoputa između Čapljine i Ljubuškog, Lanina majka Nina, dekanesa mostarskog FIT-a ,od nje se oprostila potresnim statusom na Facebooku, a cijeli Mostar ispraćajem sa groblja Sutina. Lana je dan kasnije kremirana u Beogradu, a javnost je i dalje vjerovala da će policija uskoro otkriti ubicu. Nedugo potom u Beograd je otišla i Lanina majka.

Tragova je bilo malo, a najčudnije od svega bilo je njeno kretanje posljednjeg dana kojeg su bilježile brojne kamere na ulicama u i oko Čapljine. Niko nije mogao da objasni šta je to Lanu nagnalo da ode u Čapljinu, ako je tog dana trebalo da bude u vozu za Sarajevo, gdje je namjeravala nastaviti školovanje.

Nadu da će ubica biti otkriven održavala je tajna koju je krio Lanin telefon, kojeg policija nije uspjela otključati. Vjerovalo se da on sadržava neki trag do ubice, prepisku ili neku drugu informaciju. Paralelno s tim policija je pretraživala sela u tom dijelu Hercegovine te ispitivala sve one naizgled sumnjive čije kretanje se te kobne nedjelje moglo preklopiti s Laninim.

Kad je telefon napokon otključan i ta vrta su se zatvorila. Policija je u njemu pronašla samo čudnu fotografiju mjesta pronalaska tijela napravljenu s vijadukta Studenci.

Sve vrijeme protezala se priča o propustima u istrazi, neurađenim vještačenjima i neprikupljenim iskazima, posebno onom Lanine majke.

Javnosti, koja je ostavljena bez rješenja misterije i krivaca za smrt mlade Mostarke, preostalo je samo da smišlja svoje scenarije šta se zapravo te nedjelje desilo. Kako vrijeme odmiče, sve su manje nade da će ova misterija ikad biti riješena.

(Klix.ba)