Mjesec dana od hapšenja zbog povezanosti sa narko-kartelom: Vlast gura pod tepih skandal godine

SARAJEVO - Iako se sutra navršava puni mjesec dana otkako je u BiH izvedena velika policijska akcija "Black Tie 2", na čijoj su meti osumnjičeni za povezanost sa opasnim narko-kartelom Edina Gačanina "Tito i Dino", institucije države pokazuju potpunu rezervisanost od ovog, moglo bi se slobodno reći, skandala godine.

"Kolateralna šteta" za sada je jedino Fatih Kol, koji je, tek nakon što je Tužilaštvo BiH potvrdilo da je osumnjičen u ovom predmetu, razriješen sa pozicije počasnog konzula BiH u Panami, ali je on za sada usamljen primjer i niko ne preuzima odgovornost, niti, čini se, razmišlja o ostavci.

Ostavku, recimo, nismo vidjeli ni od Vahidina Munjića, koji je hapšen i osumnjičen u ovom predmetu, ali to nije bila prepreka za federalnu Vladu da mu produži mandat na mjestu v.d. direktora Federalne uprave policije (FUP). I to jednoglasno.

U međuvremenu, o kompletnom ovom slučaju stižu informacije koje bi se, doslovno, mogle svrstati u rubriku "vjerovali ili ne".

Tako je tužilac Sanjin Kulenović ranije potvrdio da je Gačanina zanimalo kako da preuzme kontrolu nad državom, pa se tako razmatralo osnivanje neke stranke koju bi finansirao kartel.

Ali ni to nije vrh ledenog brijega - najnovija saznanja govore da prepiske sa aplikacije Sky pokazuju da je taj narko-kartel iz Dubaija, preko osobe iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH, finansirao i namještao izbornu krađu u BiH.

Akademik Slavo Kukić smatra da pred BiH kao državom i društvom nema budućnosti sve dok se ona i njene institucije ne počnu otvoreno suprotstavljati kriminalu i korupciji, kojeg god oblika i manifestacije oni bili.

"Pri tome mislim prije svega na institucije pravosuđa i policije, kao i druge institucije koje su iz sfere represivnih organa države", kaže Kukić za "Nezavisne novine".

Ovih dana je, naglašava, dosta pratio kompletu priču u vezi sa predmetom "Tito i Dino", te smatra da bi ta priča u javnom mnjenju morala biti podsticaj za one koji su za tu vrstu posla zaduženi i plaćeni.

"Ako se sutra ispostavi da tu ima nešto, onda poduzimati mjere iz svoje nadležnosti, a ako se ispostavi da nema, onda o tome izvijestiti javnost. Apsolutno, treba nam borba protiv svih vrsta kriminala i korupcije, da nema povlaštenih, ali pri tome mora se znati tko radi taj posao, tko je za to plaćen i tko za šta treba odgovarati", poručuje Kukić.

Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je na sceni "gromoglasna šutnja" i skretanje pažnje na sve moguće druge teme kako se ova ne bi otvarala, ne računajući nemušte pokušaje odbrane pojedinaca. U drugim državama praksa je sasvim drugačija.

"Mi smo imali bezazlenije primjere iz zemalja razvijene demokratije gdje su pojedini funkcioneri morali podnositi ostavku zbog kašnjenja voza ili provlačenja službene kartice, odnosno plaćanja privatnih stvari. Znači, za puno manje, sitne stvari, ti ljudi su sami podnosili ostavke. To je taj osjećaj odgovornosti prema građanima, odnosno demokratski način razumijevanja", poručuje Topićeva.

Istakla je da je kod nas izostala reakcija za još jedan primjer iz prošlosti.

"Moram da skrenem pažnju i na to da smo imali isto tako od strane SAD stavljanje na crnu listu ljudi zbog korupcije, a koji dijelom dolaze i iz svijeta politike, ali i pravosudnog sistema. I tu smo vidjeli ignorantski odnos. Sve to su stavili u prašnjave ladice, nadajući se kratkoj pameti i prebacujući nekada lopticu na to da je riječ o napadu na njihovu etničku skupinu", kaže Topićeva za "Nezavisne novine".

Almir Sokolović, član Uređivačkog kolegijuma na portalu Radiosarajevo.ba, podsjeća da je vijest prema kojoj je kartel "Tito i Dino" namjeravao da preuzme državu objavljena u online medijima u BiH nekoliko sati nakon spektakularne akcije u nekoliko bh. gradova.

"Mi, novinari, odmah smo krenuli u 'akciju' i prenijeli je na svim portalima i medijskim platformama, ali su čelni ljudi koji vode ovu državu ostali nijemi na pouzdane informacije koje su stizale iz sata u sat nakon ekspresnog hapšenja 23 osobe, za koje se saznalo, uglavnom, iz dobro obaviještenih izvora Sky aplikacije. Ipak, sve to nije bio dovoljan alarm da se akcija 'Black Tie 2' nastavi i pokuša se doći do svih aktera iz ove svjetski zanimljive 'priče' o prijateljima narko-kartela Edina Gačanina Tita", kaže Sokolović.

Ističe da nije problem u novinarima.

"Gdje je problem? U novinarima sigurno nije, jer mi smo 'gladni' i željni informacija o korupciji, kriminalu, hapšenjima svih onih koji su unazadili ovu državu u posljednjih 30 godina. Problem je u činjenici da se u Bosni i Hercegovini sve ono što počne nikada ne završi i sprovede u djelo. Akcija 'Black Tie 2' nije ni prva ni posljednja koja nije realizirana do kraja. Ko je zakazao? U krivce ne treba upirati prstom - dovoljno će biti prelistati dešavanja i sve će vam biti jasno. Borba protiv kriminala u Bosni i Hercegovini je kao sportski ribolov - uhvati, uslikaj i pusti. Pametnom, dosta", poručuje Sokolović za "Nezavisne novine".

Hadžiabdićeva podnijela prijavu

Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH, podnijela je krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv N.N. lica, a nakon što su mediji objavili prepisku iz Sky aplikacije, u kojoj se tvrdi da narko-kartel "Tito i Dino" ima nekog u CIK-u.

Nakon što je citirala Sky prepisku, Hadžiabdićeva je napomenula da ta prepiska upućuje na moguće krivično djelo.

"S obzirom na to da ova prepiska upućuje na moguće počinjenje krivičnog djela, a u cilju zaštite integriteta izbornog procesa i sprečavanja zloupotreba i manipulacija u izbornom procesu, podnosimo ovu krivičnu prijavu radi potreba provedbe hitne istrage i ispitivanja navoda iz medija. Molimo vas da nas blagovremeno obavijestite o preduzetim radnjama, odnosno rezultatima istrage. Centralna izborna komisija BiH stoji na raspolaganju za sva pitanja bitna za istragu", navodi ona.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.