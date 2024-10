Mladi Banjalučanin poginuo u Americi

AURORA - Mladi Banjalučanin Borislav Miskin tragično je izgubio život u nesreći na auto-putu dok je vozio svoj kamion u Aurori, američka država Nebraska.

Kako se navodi na sajtu Gofundme.com, na kojem se skuplja novac kako bi se pomoglo porodici da pokrije troškove sahrane, Borislav je bio momak kojeg su svi voljeli.

Stravična neseća u kojoj je poginuo Borislav dogodila se, kako navodi gore pomenuti sajt, u srijedu 2. oktobra.

"Borislav je rođen 29. decembra 2001. godine u Banjaluci, BiH, i iako mu je život bio isuviše kratak, ostavio je trajno naslejđe ljubavi, snage i nesebičnosti. Bio je posvećen i vrijedan momak koga su njegova porodica, prijatelji i svi koji su ga poznavali duboko voljeli. Njegova iznenadna smrt je uništila njegove najbliže. Prikupljamo sredstva da pokrijemo troškove sahrane i da pružimo finansijsku pomoć njegovoj porodici dok se nosi sa ovim tragičnim gubitkom. Sjećanje na Borislava će zauvjek živjeti u srcima onih koji su ga voljeli", navode organizatori humanitarne akcije, a svako može donirati novac putem OVOG LINKA.

Truck driver killed in fiery crash on I-80 near Aurora https://t.co/CWg29l0qU3