Mladić bokserom tukao maloljetnu djevojku, davio je i ujedao

SREBRENIK - U Srebreniku se prošlog četvrtka odvijala prava drama kada je 21-godišnji Dženis Ćosić pretukao maloljetnu A.F. koja ima 16 i po godina, javljaju federalni mediji.

A.F. je bila u vezi sa Ćosićem, te je saznala da ju je on prevario, saznaje "Avaz".

Na njegovo insistiranje su se našli da porazgovaraju, i onda počinje agonija koja je trajala skoro dva sata.

Ćosić joj je oduzeo telefon tako da nije mogla pozvati policiju ili nekoga u pomoć, navodi sarajevski portal.

Kada ga je pitala zašto je prevario, Ćosić je maloljetnicu prvi put udario šakom. A.F. mu je uzvratila udarac u samoodbrani. Onda su se nemilosrdni udarci nastavili. Tukao je bokserom u glavu, davio je, vukao, ujedao, te joj je rekao da pronađe mjesto gdje će je ubiti.

Nesretna djevojka je sve vrijeme vrištala, i kada su došli do mjesta Ćehaje konačno se otrgla iz ruku nasilnika i pobjegla. Trčala je do obližnjeg Binga u Srebreniku, gdje je Ćosić opet stigao. Uspjela je doći do mobilnog, ali ju je Ćosić strpao u automobil.

Maloljetna A.F. se uspjela izvući, te je otišla do obližnjeg salona u centru grada. Iako je mladić opet tu krenuo vući, ujedati i stjerao je u ćošak, nesretna djevojka je pobjegla, otišla kod prijateljice a zatim u policiju.

Dženis Ćosić je bio priveden na informativni razgovor. Porodica maloljetne djevojke je angažovala advokata, a u cijeli slučaj su uključeni i socijalni radnici, piše "Avaz".