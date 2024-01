Mladić iz BiH digao austrijsku policiju "na noge", već ima 19 prijava

VAHAU - Pripadnici policije u austrijskom Vahau prije dva dana imali su pune ruke posla, a probleme im je stvorio mladić (35) iz Bosne i Hercegovine, koji je nakon svađe sa bivšom partnerkom napravio nekoliko prekršaja.

Naime, sve je počelo svađom nakon koje ovaj 35-godišnjak sjeda u auto pod uticajem alkohola,

U međuvremenu, policija već kreće u potjeru za njim jer dobijaju dojavu da neko juri brzinom od 150 km/sat i to kroz naseljeno područje. U međuvremenu, izgubio je kontrolu nad vozilom, napravio udes, ali ga nisu našli na mjestu udesa.

Policija ga pronalazi tek narednog dana na adresi stanovanja. On u prvi mah odbija alkotestiranje, da bi se nakon nekoliko sati ponovo pojavio pred kućom svoje bivše.

Inače, kako prenose austrijski mediji, on već ima 19 prijava. Ali, kako mu ni to nije bilo dovoljno, on opet nakon dan i po odlazi do bivše partnerke i prijeti joj, da bi ga ona opet prijavila. Na kraju ga je policija konačno uhapsila i on se nalazi u pritvoru.

