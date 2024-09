Mladić iz BiH juče kumovao na svadbi, danas ga udarila struja

PRIBOJ - Mladića iz Foče, koji je juče kumovao na svadbi, danas je udarila struja kada se u Priboju popeo na vagon radi fotografisanja.

On, kako piše agencija RINA, ima teške povrede nastale usljed strujnog udara. Prema riječima očevidaca, do nezgode je došlo na pribojskoj željezničkoj stanici kada se on popeo na vagone u namjeri da se fotografiše za društvene mreže.

"Madić iz Foče bio je juče kum na jednoj svadbi, a jutros je poželeo da se slika i popeo se na vagon. Tada je došlo do jakog strujnog udara. On je teško povređen", rekao je jedan od očevidaca.

Povrijeđeni mladić je vozilom Hitne pomoći prebačen prvo u pribojsku, a zatim i u užičku bolnicu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.