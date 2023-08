Mladić iz BiH rodbini nosio lijekove, pa kažnjen zbog pokušaja šverca

PIDING - Tokom rutinske kontrole automobila bh. registarskih tablica, policija Pidinga, na granici Njemačke i Austrije, otkrila je pokušaj šverca zabranjenih supstanci te kaznila 31-godišnjeg vozača iz Bosne i Hercegovine.

Naime, na pitanje policajaca da li ima nešto da prijavi, on je rekao da rodbini u Švajcarskoj nosi tablete za potenciju te da je upravo na putu ka Švajcarskoj.

Međutim, detaljnom istragom otkriveno je da ove tablete, koje se, inače, žvaću, zapravo falsifikovani lijek iz Indije, koji je strogo zabranjen u Njemačkoj.

Kako prenose mediji, on je kod sebe imao 140 ovih tableta. Iako je pokušao da se opravda da mu je taj dan rođendan, to mu nije pomoglo i on je prijavljen zbog kršenja zakona o zabranjenim supstancama. Nakon što je platio kaznu, dozvoljeno mu je da nastavi put.