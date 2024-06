Mladić pretučen u Zvorniku: "Rekli su mi da mi je lobanja napukla" (FOTO)

ZVORNIK - Policija je uhapsila F.DŽ. iz Zvornika a ya jednom osobom tragaju zbog nanošenja teških povreda muškarcu D.T. ispred ugostiteljskog objekta u Zvorniku.

Naime, službenici Policijske uprave Zvornik, sumnjiče ih za tešku tjelesnu povredu.

Juče oko 01,30 časova, Policijskoj stanici Kozluk je prijavljeno da je D.P. fizički napadnut ispred ugostiteljskog objekta na području grada Zvornika, prilikom čega je zadobilo tjelesne povrede.

"D.P. se radi ukazivanja ljekarske pomoći javilo u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Zvornik, a potom u JZU Bolnica Zvornik gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede, odakle je na dalje liječenje upućeno na Univerzitetsko klinički centar Banjaluka", navode iz PU Zvornik.

Pripadnici policijske stanice Kozluk izvršili su uviđaj na licu mjesta a o svemu ja obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio da se nakon dokumentovanja predmeta, tužilaštvu dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Mediji prenose da je riječ o Danijelu Petroviću iz Zvornika.

Petrović za "Drina media" tvrdi da su ga u sačekuši ispred diskoteke Madona pokušala ubiti dva lica: Filip Džinić i Stefan Savić.

"Bio sam u Madoni kao gost, kad me je ispred pozvao Rašo Krstić i rekao da me čeka Stefan, navodno trebam mu. Čim sam izašao, video sam njih dvojicu, koji su počeli da me udaraju, najviše sa leđa, odmah sam se onesvestio i ničega se dalje nisam sjećao", kazao je Petrović u izjavi portalu Drinamedia.

Dalje navodi da se malo prije te izjave probudio iz kome i da su mu rekli da je lobanja napukla i čeka odluku doktora da li će mi otvoriti glavu.

"Moj život je ugrožen, samo zato što sam, navodno, nešto pričao o njima. Molim Vas da ovo objavite da javnost zna sve, da ne dozvolimo da sledeći vikend neko drugi strada", prenosi pomenuti portal izjavu pretučenog mladića iz Zvornika.

