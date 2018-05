"Mladić s drveta" uhapšen zbog krađa

DOBOJ, TESLIĆ - Eldin Horić (33) iz Teslića, koji je prije osam mjeseci s omčom oko vrata na drvetu sjedio 22 sata, završio je iza rešetaka zbog dvije krađe koje je počinio u ovom gradu.

On je uhapšen prije četiri dana kada su ga pripadnici Policijske stanice Teslić uočili nakon krađe. Naime, policajac na dužnosti je ugledao Horića kako nosi kartonsku kutiju i posumnjao da je izvršio provalu.

"Kada mu je policajac kazao da stane, on se dao u bijeg i bacio kutiju. Policajac je ponovo naredio da stane, i on je to učinio. U kutiji koju je odbacio pronađene su cigarete, i to veća količina", kaže naš izvor.

Iz Policijske uprave Doboj je saopšteno da će sve što je kod njega pronađeno biti vraćeno vlasnicima.

"Izvršenim pregledom okolnih objekata u Tesliću utvrđeno je da je navedeno lice izvršilo provalu u trgovinski objekat, vlasništvo P.P., odakle je otuđilo veću količinu cigareta", saopšteno je u PU Doboj.

Tokom Horićevog saslušanja u policiji su doznali da je on prethodno provalio i u ugostiteljski objekat u Tesliću, čiji je vlasnik D.S., odakle je odnio sav novac koji je našao, ukupno 130 KM.

On je uz izvještaj o izvršenom krivičnom djelu predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a potom mu je Osnovni sud Teslić odredio pritvor zbog bojazni da će nastaviti sa vršenjem krivičnih djela.

Horić je početkom oktobra prošle godine bio "zvijezda dana" u medijima, jer se, prijeteći samoubistvom, popeo na drvo u parku u Tesliću, stavio omču oko vrata i tako proveo skoro 22 sata.

On je tada cijelu noć proveo na visini od desetak metara i na niskoj temperaturi, a pregovarači su morali da ga drže budnim jer, ako bi zaspao, pao bi sa grane, što bi za njega bilo fatalno.

Osim medijske pažnje Horić tada ništa drugo nije želio, uvjeravali su u policiji, a Teslićem su kružile glasine da je tražio rješavanje stambenog pitanja, helikopter, te da predsjednik RS Milorad Dodik dođe u Teslić.

Zbog njegovog "performansa" pola Teslića je bilo blokirano, a dok su jedni negodovali što mu se pridaje toliki značaj, drugi su smatrali da ga nije trebalo pustiti da toliko provede na drvetu.

Na iznenađenje pregovarača Horić, koji ima dosije kod teslićke policije jer je osuđivan za teške krađe i razbojništva, tada se sam spustio niz stablo, skinuo konopac i omču koju je vezao oko vrata.

Horić je ležao u KPZ Foča, a registrovan je navodno kao duševni bolesnik. Nakon drame koju je svojevremeno priredio spekulisalo se da bi mogao biti hospitalizovan u specijalizovanoj ustanovi u Sokocu, ali se to nije desilo.