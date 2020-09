Mladić stradao u policijskoj potjeri prije dva mjeseca još nije sahranjen

SARAJEVO - U noći sa 30. na 31. juli ove godine, u sarajevskom naselju Vratnik, u policijskoj potjeri stradao je muškarac A.H., kako je navedeno, prilikom skoka sa zida tokom bijega.

Skoro dva mjeseca poslije, on nije ukopan, porodica čeka nalaz obdukcije, a tim povodom oglasili su se i nadležni.

Majka stradalog mladića obratila se medijima tvrdeći da njen sin nije stradao u nesretnim okolnostima, već da je ubijen. Kako je dodala za "Klix", medicinski vještak Hamza Žujo koji je radio obdukciju, u razgovoru joj je rekao da je preminuo usljed više povreda.

"Na lijevoj strani polomljeno mu je osam rebara, na desnoj četiri, nastradao mu je lijevi bubreg, jetra je napukla, a rebra su probila grudni koš. Zadobio je unutrašnje krvarenje i to mi je u razgovoru kazao Hamza Žujo. Nakon toga sam se obratila tužiteljici Tužilaštva KS Željki Tomić koja mi je pročitala taj nalaz čiju kopiju sam tražila, ali su me odbili rekavši da Žujo nije kompletirao nalaz, a on je u njemu napisao da je moj sin nastradao od tupog oruđa i to mi je i pročitano. I Žujo mi je rekao da uopće ne može biti riječ o padu ili skoku. Također, iako je prvobitno rečeno da je tu noć bila pucnjava sada se ona nigdje ne spominje", kazala je majka, prenosi pomenuti portal.

Kako dalje dodaje, posljednjih mjesec je stalno posjećivala Tužilaštvo KS i prije 15 dana je imala sastanak s tužiteljkom Tomić koja joj je rekla da je na ovom slučaju dodatno angažovan vještak iz Tuzle Vedo Tuce, kako bi dovršio nalaz.

"S njim sam stupila u komunikaciju i tada mi je rekao da predmet još nije otvorio i od tada ga više nikada nisam mogla dobiti na telefon, konstantno je zauzeto. S obzirom na cijelu agoniju posljednji put kad sam posjetila Tužilaštvo KS, izbacili su me iz zgrade. Meni je Hamza Žujo rekao da je obdukcija završena 5. augusta i od tada tražim nalaz ili bilo kakvu potvrdu da budem sigurna da poslije neće biti tražena ekshumacija, da mogu svom djetetu obaviti dženazu. Tužiteljica mi je tada rekla da samo može potvrditi da Tužilaštvo KS neće tražiti ekshumaciju, ali da ne zna hoće li patolog ili mi kao porodica", istakla je majka.

Kako je dodala, pristala je na dodatno vještačenje u Tuzli ako bi to značilo kompletiranje nalaza i završetak agonije.

"Sad će dva mjeseca otkako je tijelo mog sina u prosekturi na Barama. Dakle, ja sada tražim nalaz kakav god da je samo da mogu dijete ukopati, također, nazvali su me iz Bara da im je došla hitna pošta od Tužilaštva KS da moram platiti ležarinu i snositi sve troškove, ali sam izbačena kada sam otišla. Prije nekoliko dana tužiteljica mi je rekla da njoj 'tijelo mog sina ne treba', ali ne znam zbog čega je onda slala dodatno u Tuzlu taj nalaz jer ja to nisam tražila", priča ona.

Medicinski vještak Hamza Žujo koji je vršio obdukciju stradalog mladića koji je takođe potvrdio da je cijeli proces završen odmah nakon te nesretne noći.

"Sve je završeno, sve je predato tužiteljici Tužilaštva KS i oni mogu dati sve informacije ja ne mogu pričati o detaljima. Kada je riječ o obdukciji ona je odmah završena mislim da će uskoro dva mjeseca od tada", rekao je Žujo portalu "Klix".

Iz Tužilaštva KS su rekli da se čeka nalaz timskog vještačenja.

"Trenutno čekamo nalaz timskog vještačenja jer je na ovom slučaju angažovan tim vještaka. Kada bude gotov nalaz timskog vještačenja odredit ćemo se prema daljim mjerama u predmetu", rekli su kratko iz Tužilaštva za pomenuti portal.