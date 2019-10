Morbidan slučaj u Banjaluci: Silovao kozu, pravdao se da ga je zavela

BANJALUKA - Kada sam ujutro našla mrtvu kozu u dvorištu kuće, što nije prvi put na našem imanju, nisam ni sanjala da je koza zapravo silovana i zadavljena, priča za "Nezavisne" Slobodanka Vučkovac iz Radinjače, kod Banjaluke.

Kako nam je ispričala, ono što ju je posebno šokiralo je da je za takav morbidan čin osumnjičen tridesetdvogodišnji mladić koji, kako ističe, nije negirao ovo djelo, već je njenom sinu čak i priznao da mu je koza jednostavno "bila privlačna".

I ranije joj se kaže, dešavalo da pronađe mrtvu kozu koju bi potom zakopali, a možda bi i sada bilo tako da joj sumnju nisu probudile neobične povrede životinje koja je pritom bila i izvan štale.

Pored mrtve koze kako je ispričala za "Nezavisne", našla je novčanik u kojem su bili dokumenti tridesetdvogodišnjaka za kojeg nikad ne bi mogla pomisliti da bi učinio nešto tako nastrano.

"Pozvala sam policiju koja je došla na lice mjesta pa je zatim došao i veterinar. Rekla sam mu da mi je čudno nešto oko kozjeg repa, a veterinar je vjerovarno odmah vidio o čemu se radi. Iako mi on to nije odmah potvrdio, rađena je obdukcija u veterinarskom institutu u Banjaluci odakle sam dobila zvaničnu potvrdu da je moja koza silovana i zadavljena", priča šokirana žena.

Prema njenim riječima, nakon silovanja, koza je zadavljena, a ta činjenica ju je šokirala i uplašila.

"Taj mladić je ispitan u policiji, bio je u pritvoru 24 časa nakon čega su ga i pustili. Zamislite da on to uopšte nije negirao, a kada je danas, nakon svega sreo mog sina rekao mu je 'znaš ja kad sam išao i vidio kozu, ona je mene privukla'. Eto to je lično mom sinu rekao", ističe ogorčena žena.

Prema njenim riječima, dobila je informaciju i da je policiji priznao šta je učinio.

"Čak je kako sam čula i ispričao kako je izgubio novčanik, jer je navodno kada je sve to završio, podigao hlače i pošto tu ima jedna obalica, na nju se okliznuo i pao na leđa. Tu mu je najvjerovatnije ispao novčanik", dodaje Slobodanka Vučkovac.

Prema njenim riječima, u pitanju je mladić koji inače nije problematičan, zaposlen je i nikad ne bi posumnjala da bi učinio nešto slično, a i njihove komšije su šokirane i uplašene ovim saznanjem.

"Mi smo povratnička porodica i sada me je strah. Ne znam šta da mislim kada neko životinji nešto tako može učiniti, a učinjeno je jer meni je sve to zvanično i potvrđeno zato i pričam o tome. I te koze koje sam ranije našla mrtve, ja sad više vjerujte, ne znam šta da mislim. Nikada dosad nisam dovodila u pitanje to da li su prirodno uginule, ne bih ni sada da se to nije desilo. Sve ovo me je stvarno uplašilo", priča Slobodanka Vučkovac.

Kako nam je potvrđeno iz Policijske uprave Banjaluka pripadnici mjesno nadležne policijske stanice u utorak su identiifkovali i ispitali V.V. zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo mučenje i ubijanje životinja u mjestu Radinjača, Banjaluka.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se u redovnoj proceduri, nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta dostavi izvještaj", naveli su iz policije.

