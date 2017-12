Mostarski pekar ponovo na meti reketaša

MOSTAR - Pekara "Inpek" u mostarskom naselju Zalik u noći sa četvrtka na petak ponovo je bila na meti napadača, kada je jedna osoba ili više njih iz pištolja ispalila nekoliko hitaca u izlog, pri čemu su nastala oštećenja i u unutrašnjosti objekta.

Iako vlasnik pekare P. G. tvrdi da je do pucnjave došlo juče ujutro oko 3.30 sati, te da je to policiji prijavljeno juče nešto prije šest ujutro, u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona kazali su nam da je prijava zavedena u to vrijeme, ali jutros.

U policiji su nam potvrdili da je nepoznata osoba upotrijebila vatreno oružje, te da su na vratima pričinjena manja oštećenja.

Vlasnik tvrdi da je na pekaru ispaljeno pet hitaca, koliko je rupa i vidljivo na staklu izloga, te da je jedan hitac pogodio vitrinu u radnji, što se vidi i na video snimku koji je u posjedu Faktora.

- U pekari i ispred objekta postavljen je video nadzor, koji pokriva i dio ulice. Onaj ko je pucao uradio je to sa željezničkog mosta u neposrednoj blizini pekare, te je tako izbjegao da ga "uhvati" kamera. Policija je nakon prijave izašla na mjesto događaja i obezbjeđivala prostor, a tek oko 8.30 su počeli raditi uviđaj. Međutim, informacija o tome da je bila pucnjava nije izašla u javnost - kazao nam je P. G.

Prema njegovim riječima, u pekari je u tom periodu bio i jedan radnik, ali nije čuo da su ispaljeni hici, te pretpostavlja da je pri tome korišten prigušivač. Radnik je, kako nam je vlasnik kazao, čuo samo da je nešto puklo, ali zbog straha nije izlazio u prodajni dio, te ga je, kada je došla druga radnica, pozvao na telefon i obavijestio o svemu.

- Ovo je u posljednje vrijeme treći napad na mene. Još nije pronađen krivac za ovo što mi se dešava. Ja od ovoga što pričam nemam ništa, ali je unutra mogao neko stradati i odgovorni se moraju pronaći - kazao je vlasnik, dodavši kako je nezadvoljan dosadašnjim radom lokalne policije.

Krajem novembra, pored njegove kuće eksplodirala je bomba, a nekoliko dana ranije usljed eksplozije uništen je i njegov automobil BMW.

On je tada za Faktor ispričao kako su za eksploziju odgovorne osobe koje već duže vrijeme od njega pokušavaju naplatiti reket.

Prije dvije godine bomba je bačena i pred samu pekaru, kada su potpuno uništeni stakleni portali na objektu. (Faktor.ba)