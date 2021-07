Muriz Memić: Burzić mi je rekla - 'nije ga htio ubiti, bilo je naguravanje'

SARAJEVO - Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine juče je oslobodio Ljubu i Bekriju Seferovića u slučaju Dženan Memić.

To je bio treći put da se razmatrala presuda Kantonalnog suda u Sarajevu. I u obje prethodne presude Seferovići su oslobođeni. Bili su optuženi da su saobraćajnom nesrećom skrivili smrt Dženana Memića u ilidžanskoj Velikoj aleji u februaru 2016. godine.

Danas su, tim povodom, u Sarajevu, Muriz Memić, Dženanov otac, te advokat porodice Ifet Feraget održali konferenciju za medije.

Muriz Memić je na današnjoj konferenciji kazao da su pokazali da ne treba trpiti.

"Pet i po godina borbe. Svi smo bili pasivni od rata pa na ovamo. Pokazali smo im ovim da ne treba trpiti. Dalida Burzić je meni rekla 'nije ga htio ubiti, to je bilo naguravanje'. Doktor (Alija) Čeljo je rekao ne dolazi u obzir saobraćajna nesreća. Jučer je Vrhovni sud rekao da Tužilaštvo nije ni jednim dokazom i vještačenjem pokazalo da se nije dogodila nesreća. Sve su pokušali i odluka je donesena. Ja bih volio da od danas prestanemo o tome pričati. Već trebamo raditi na tome da odgovaraju odgovornim za ubistvo", rekao je Memić.

Na pitanje novinara šta očekuje dalje on je rekao da se postupak pokrene.

"Mislim da ovo niko ne može sada zaustaviti. Smiješna je prijava protiv Gordane Tadić. Ista Alena Kurspahić i njen zamjenik su u našoj prijavi. On nam je prizNao da je imao pritiske. Ja neću stati, obećao sam graĐanima", kazao je Muriz.

On ističe da su protesti već najavljeni za septembar i dodao je da su sinoć građani pokazali da daju podršku.

Ifet Feraget je poručio da zna da je Murizu puna kapa te nesreće ali da on nikada neće prestati pričati o njoj.

"Mi smo kao društvo zapali u letargiju. Sve je to do nas. Zapali smo u situaciju gdje moramo sami sebe da ispitamo i krenemo sa radom. Jesmo li mi stvarno kao društvo spremni za dalje", rekao je Ifet.

S obzirom na to da je optužnica potvrđena protiv Alise Mutap i njenog oca, izjašnjavanje o krivici slijedi nakon prigovora koji oni imaju zakonski da podnesu.

"To bi se moglo desiti polovinom do kraja augusta, a onda krajem oktobra možemo očekivati početak glavnog pretresa. Da li je Vrhovni sud kao institucija zaslužio poštovanje to je nesporno, da li je Vijeće kvalitetom rada zaslužilo poštovanje ja ću reći ne", kazao je Feraget.

On je poručio da je "puno lažnih dokaza, napisano je bilo da je Dženan u alkoholisanom stanju, kombi je išao drugim dijelom, sve je netačno i po tome je napravljena optužnica".

"Svugdje u normalnom svijetu da sve ovo iznesem sad bi specijalna policija ušla u tužilaštvu i odgovorni bi bili privedeni. Potvrđuje se nešto što se nije smjelo potvrditi. Potrošeno je ja mislim pet miliona maraka. Bavit će se godinama još", kazao je.

Usvojen je prijedlog vjestačenja vjerovatnosti, doktor (Mirsad) Kulović koji radi u Americi ga je radio:

"Kada je on dobio zadatak da vjestači, uzeo je u obzir nalaz i Ševala Kovačevića. Uzeo je u obzir parametre koji su mu trebali po osnovu struke. On je rekao 'ja isključujem mogućnost da se desila nesreća'. Vještak mašinske struke je kazao da nije moguće da glava napravi štetu takvu na A stubu automobila".

Na jučerašnju izjavu da ne vjeruje Seferoviću, Feraget je poručio da bi se teoretski moglo desiti da ubistvo Dženana preuzme Tužilaštvo BiH.

"Dolazimo u situaciju koja se samo može desiti u BiH. Ljubo Seferović je bio objekat našeg interesovanja. Ljubo nije oslobođen zato što nema nesreće. Ja ne znam za takvu presudu. Ljubo je proveo određeno vrijeme u pritvoru, o prijetnjama njemu to ne smijem govoriti, ali doći će vrijeme i za to. Ljubo je priznao nešto što se nije desilo, ako je on u strahu, država ima alate kako da mu obezbijedi sigurnost. Ako mu je neko prijetio to mora reći", kazao je Feraget.

On ističe da ono što svi znaju je da ne može gore od ovoga da bude, jer kad Ustavni sud kaže da je bila djelotvorna istraga onda mora biti nesreće, a Vrhovni sud kaže da nije bilo nesreće:

"Ovdje smo imali situaciji da ništa nije potvrđeno i Vrhovni sud u tom slučaju ne smije ukidati presudu, a to je ovdje urađeno dva puta."

Ifet je poručio da se sve ovo mora zaustaviti, jer će nam se ponoviti i dodao je da ne može sam i da mu treba podrška.

"Vještak Hamza Žujo kaže na Sudu da nije bila šipka, a onda u izjavi kaže da nije vidio kost sa lubanje koja je skinuta tokom operacije. Tužilaštvo nije zanimala ta kost. A tu se moglo vidjeti kakva je povreda. Dr. Alija Čeljo nije ispitan u tužilaštvu, a operisao je Dženana; on je svojoj supruzi rekao za Alisu Mutap 'ona mala laže'", rekao je da je Dženan ubijen", rekao je on.

Prema njegovoj procjeni, predmet se ne može okončati prije dvije godine, zbog obimnosti predmeta i procedura.

