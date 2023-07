Muškarac iz BiH osuđen na pet godina zbog silovanja u Austriji

KREMS - Regionalni sud u Kremsu proglasio je krivim 46-godišnjeg državljanina BiH za silovanje i pokušaj silovanja, nakon što prošle godine napao dvije žene u jednom hotelu.

Naime, sve se desilo juna, 2022. godine u banjskom kompleksu Waldviertel u Austriji, kada je prvo napao jednu žrtvu u hodniku hotela tako što ju je grubo prislonio na vrata njene hotelske sobe. Međuitim, na njenu sreću, naišao je drugi gost hotela i nasilnik je pobjegao.

Nakon svega par dana, tačnije 19. juna, njegova druga žrtva, žena iz Kremsa, nije bila te sreće. Nju je uspio da siluje, iako se ona svo vrijeme opirala i glasno vikala:” Ne, ne, ne”. On je na sudu izjavio da to bio odnos uz njenu saglasnost te da je ona pristala na to.

Zapravo, on je rekao da je to bila šema za jednu noć te da nije bilo govora o silovanju. Na pitanje zašto to nije rekao odmah policiji, pri prvom saslušanju, odgovorio je da njegova žena povremeno radi za policiju kao prevodilac te nije želio da se sazna. Inače, mediji prenose da je riječ o porodičnom čovjeku, ocu dvoje djece, koji nikada nije bio osuđivan.

Međutim, kako su na sudu svjedočile obje napadnute žene, porota im je povjerovala i državljanin BiH je osuđen na pet godina zatvora, ali samo za silovanje žene iz Kremsa, dok je oslobođen optužbe za silovanje druge žene. Takođe, naloženo je da ženi iz Kremsa mora platiti odštetu od 3000 evra.

Njegov advokat je najavio žalbu tako da presuda nije konačna.