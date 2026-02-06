Muškarac iz BiH osuđen u slučaju milionske prevare sa lažnim kreditima

SALCBURG – Sudija Pokrajinskog suda u Salcburgu osudio je danas petoricu optuženih za prevaru sa lažnim kreditima, među kojima se nalazi i državljanin Bosne i Hercegovine.

Oni su osuđeni na zatvorske kazne u trajanju od 20 mjeseci do dvije i po godine.

Riječ je o slučaju koji je pokrenula Kancelarija za borbu protiv korupcije (WKStA), a koja je pronašla dokaze protiv dvojice bivših zaposlenika jedne banke u Salcburgu i trojice posrednika za kredite koji su lažnim kreditima pričinili štetu od oko dva miliona evra.

Kako je još ranije objavljeno, posrednici iz BiH i Srbije su odmah priznali krivicu. Muškarac iz Bosne i Hercegovine sudu se obratio preko svog advokata priznavši da je iskoristio sistem, te da preuzima punu odgovornost kao i da mu je žao. Sistem banke u Njemačkoj bio je neispravan, „nije imao kontrolne mehanizme“, branio se muškarac iz BiH. Upravo zbog priznanja krivice, državljanin BIH i državljanin Srbije osuđeni su na po 20 mjeseci zatvora,

Ipak, preostala dvojica optuženih su tvrdili da su nevini i nakon završenog postupka osuđeni su na po dvije i po godine. Radi se o bivšim bankarskim službenicima – 68-godišnjem i 42-godišnjem Austrijancu. WKStA ih tereti za tešku prevaru, davanje mita službenicima i zastupnicima, kao i za članstvo u kriminalnoj organizaciji u periodu od 2019. do 2022. godine.

Konkretno, trojica posrednika iz BiH, Srbije i Austrije su u oko 50 slučajeva nagovarali finansijski ugrožene osobe na potrošačke kredite do 50.000 evra – ljude koji takve kredite, zbog svoje životne situacije, inače ne bi mogli da dobiju ili bar ne u toj visini. Oni su prilazili ljudima, uglavnom migrantima koji slabo ili uopšte ne govore njemački, na ulici – između ostalog u okolini glavne željezničke stanice u Salcburgu, u oblasti Braunau/Mattighofen ili na bečkom Reumannplatzu.

Prema optužnici, kreditna dokumentacija je sastavljana sa netačnim podacima, što klijentima zbog slabog znanja njemačkog nije bilo uočljivo. Posrednici su zatim podmićivali dvojicu bankarskih službenika da bi oni predavali kreditne zahtjeve jednoj banci u Njemačkoj odakle je novac i isplaćivan. Neki klijenti su bili prisiljeni i na blanko potpise, kojima su osumnjičeni mogli da podižu novac.

Oštećeni su i banka u Njemačkoj i klijenti: „Ljudi koji su podigli te kredite, banci moraju da vrate iznos kredita sa kamatom, a većina tih ljudi se sada nalazi u privatnom bankrotu“, navela je WKStA u optužnici.

Inače, Istragu je inicirala banka u Njemačkoj, jer je kod kredita koje je odobravala preko banke u Salcburgu dolazilo do neuobičajeno velikog broja slučajeva gdje klijenti nisu plaćali rate kredita. Pokrajinska kriminalistička kancelarija Gornje Austrije preuzela je istragu zajedno sa WKStA u Beču i do sada su provjerili oko 1.000 kredita.