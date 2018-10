Muzej u Tuzli na meti vandala i nemara

TUZLA - Na zgradi Muzeja istočne Bosne u Tuzli danas ujutro su ponovo razbijena stakla i ugroženi eksponati pa Uprava apeluje da se otkriju počinioci, ali i da nadležne institucije pomognu muzeju, koji se nalazi u lošoj situaciji.

Ovo je otprilike deseti put ove godine da su stakla na ionako oronuloj zgradi muzeja razbijena. Svaki put radnici muzeja su prijavljivali policiji, ali vandali nisu otkriveni. Radnici muzeja smatraju da je situacija alarmantna.

"Udar na ovu zgradu je udar na društvenu zajednicu, odnosno na državu, jer znamo da je kulturno-istorijsko nasljeđe svjedok postojanja naroda na jednom određenom prostoru, a naš muzej čuva 30.000 eksponata koji govore o identitetu naroda koji žive na ovim prostorima", kazala je Nataša Perić, v.d. direktora muzeja, i dodala da je ova institucija često bila na meti pljačkaša.

Tako je 2012. godine ukradena znatna količina pušaka i pištolja iz Narodnooslobodilačkog rata te bakrenih kazana.

Radnici su tražili od osnivača, odnosno Vlade TK, da se ugradi video-nadzor, ali bezuspješno. Muzej radi u teškim uslovima. Nema ni čistačicu, a osnovne prostorije čiste sami uposlenici. Muzej se selio 18 puta, a 2004. godine grad Tuzla daje zgradu na trajno korištenje. Projekt adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje zgrade do danas nije dovršen pa se eksponati trenutno nalaze na dvije adrese.

"Eksponati od praistorije do danas su neprocjenjive vrijednosti i to je bogatstvo koje se sakuplja već 70 godina. To je bogatstvo koje svjedoči o postojanju civilizacija i prije nas, koje su ostavile tragove i živjele ovdje ili prolazile. To je nasljeđe svi naroda Tuzle i TK", kazala je Vesna Isabegović, muzejska saradnica, i naglasila da se radi o predmetima do kojih je teško doći i ako bi bili uništeni zbog neuslovnosti i vandalizma ne mogu se nadoknaditi.

Primjera radi, umjetničko odjeljenje ima djela od Đorđa Mihajlovića, prvog akademskog slikara BiH, do Ismeta Mujezinovića, Dragište Trifkovića i drugih.

"Ja kao dugogodišnja radnica sam ogorčena zbog nemara nadležnih i građana isto tako", rekla je Isabegovićeva.

Muzej je osnovan u novembru 1947. godine kao Muzej Narodnooslobodilačke borbe, čiji je osnovni zadatak bio da prikupi, sistematizuje i prezentuje istorijsku građu vezanu uz period Narodnooslobodilačkog rata i revolucije od 1941. do 1945. godine. Ubrzo je proširio djelatnost i na druge naučne oblasti.