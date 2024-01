Na licu mjesta: Komšije zaprepaštene brutalnim ubistvom Saše Kulišića

DOBOJ - Bili su vrijedni, uvijek su nešto radili na dvorištu, djevojčice su voljele životinje, imali su pse, ispričale su komšije porodice Kulišić šokirane onim što se dogodilo u Ulici Miloša Obilića u Doboju.

Za Andreu Kajganić (32) koja je osumnjičena da je sa svojim ljubavnikom Draženom Lazarevićem (18) ubila supruga Sašu Kulišića (45) kažu da je bila prijatna prema komšijama koje je sretala, ali da se ni sa kim nije družila.

"Ja inače nisam ni sa kim u bliskim odnosima, ali volim da pozdravim svoje komšije, volim da im poželim dobar dan i volim kada i oni to rade, a to je bila porodica koja je to radila. Oni su bili jedni od rijetkih i supruga Sašina, i Saša i djevojčice, bili su takvi... Oni su imali pse i djevojčice su toliko bile vrijedne, one su održavale, to su veliki psi, one su to čistile, one su ih hranile. Starija je toliko pametna djevojčica, toliko planova u životu imala. Šta će sada ona?", priča vidno potresena Tanja Daničić, te na naše pitanje da li je šokirana činjenicom da je Andrea ubila Sašu, odgovara.

"Ja sam šokirana jer mi je žao što se to dogodilo, razumijete li me? A nikada niko ne zna u četiri zida šta se dešava, to su njihove neke stvari. Žao mi je jer su čini mi se, djeca naročito imala potencijal, naročito starija djevojčica. Svi je volimo. Ona voli životinje, ja mislim da je maštala veterinar da bude. Mnogo mi je žao", rekla je komšinica Tanja.

Svirepo ubistvo zaprepastilo je i Veru Lazić koju smo sreli na ulici, a koja nam je objasnila da nije dobro poznavala Sašu.

"Njega sam slabo poznavala, rijetko sam ga viđala, a nju sam svakodnevno viđala i djevojčice, on vjerovatno prođe autom i tako da njega malo manje znam. Nije se ona ni sa kim družila, ali prođe i prijatna je. Vodila je djecu u školu, meni ispod prozora prođe, ispriča se, mislim prijatna je žena bila, ne znam sada šta se desilo tu, pojma nemam. Šok je za sve, ne daj Bože nikom", navela je Vera.

U Ulici Miloša Obilića danas muk i tišina, malobrojne komšije koje smo zatekli u njihovim dvorištima odmahivali su rukom kada ne želeći da komentarišu ubistvo.

U blizini kuće u kojoj je živjela Andrea sa suprugom i kćerkama stajala su dva policajca.

Veliko interesovanje medija za ubistvo natjeralo je stanovnike ulice da se sklone od radoznalih novinara, te su se samo rijetki spuštali do centra grada.

