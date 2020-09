Na području Banjaluke za 11 dana kažnjeno 3.373 vozača

BANJALUKA – Banjalučka policija je za 11 dana sankcionisala 3.373 vozača zbog počinjenih prekršaja, u okviru pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

U akciji, koja je realizovana od 19. do 30. avgusta, ukupno je kontrolisano 6.870 vozača motornih vozila, a akcenat je bio na kontroli brzine kretanja vozila, utvrđivanja alkoholisanosti vozača i prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova u organizmu.

Od ukupnog broja kontrolisanih vozača, sankcionisana su 1.294 vozača zbog počinjenih prekršaja koji su bili akcent republičke akcije. Tokom provođenja akcije evidentirana su 803 prekršaja prekoračenja propisane brzine kretanja. Najveći broj prekršaja prekoračenja propisane brzine kretanja motornih vozila se odnosi na prekoračenje od 10 do 20 km/h (591 prekršaj), a zatim slijedi prekoračenje od 20 do 30 km/h (152 prekršaja), a 60 vozača počinilo je najteži prekršaj, kada je riječ o poštovanju propisane brzine, jer su upravljali motornim vozilom brzinom koja je veća od 30 km/h od propisane.

Takođe, vršena je i kontrola učesnika u saobraćaju na prisustvo alkohola u organizmu, od strane policijskih službenika, kojom prilikom je izvršeno alkotestiranje 3.497 vozača.

"Zbog utvrđene nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu sankcionisana su 484 vozača od čega 15 vozača zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 g/kg, 245 vozača zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 158 vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 62 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog koncentracije alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, kao i 5 vozača koji su odbili da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisana su 32 mlada vozača, odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Policijski službenici su testirali šest vozača zbog sumnje da upravljaju vozilom pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova i tom prilikom su dva vozača sankcionisana.

Sankcionisano je 2.214 vozača zbog počinjenih prekršja koji nisu akcent akcije.

Napominjemo, da tokom realizacije akcije na području PU Banjaluka, nisu evidentirane saobraćjne nezgode sa smrtno stradalim licima, dok je broj saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lica značajno smanjen u odnosu na avgust 2019. godine. Policijska uprava Banjaluka će i u narednom periodu realizovati i sprovoditi akcije iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, a sve u cilju poboljšaanja stanja u ovoj oblasti.

"Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih pravila i da poštuju saobraćajne propise, kako bi zaštitili svoj život i život ljudi u svojoj okolini", navedeno je iz Policijske uprave Banjaluka.