Na području Banjaluke za dva dana iz saobraćaja isključena 384 vozača

BANJALUKA – Banjalučka policija je za dva dana sa puteva koji su u njenoj nadležnosti isključila 384 vozača zbog prisustva alkohola u organizmu, dok je u istom periodu izdato 895 prekršajnih naloga.

Kako su naveli iz Policijske uprave Banjaluka, kontrolisano je 7770 učesnika u saobraćaju kojom prilikom je izvršeno alkotestiranje 7431 vozača.

"Od ukupno sankcionisanih 384 vozača sankcionisano je 237 vozača zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 96 vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 30 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog koncentracije alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, kao i 1 vozač koji je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu", rekli sui z PU Banjaluka.

Takođe, 122 učesnika u saobraćaju su sankcionisana zbog nekorištenja bezbjednosnog pojasa, dok je 30 vozača sankcionisana zbog nepropisnog prevoženja djece i nekorištenja sigurnosne sjedalice. Konrolom je kod 14 vozača utvrđeno da upravljaju vozilom bez položenog vozačkog ispita, dok ih je 9 sankcionisano zbog vožnje neregistrovanog vozila.

Pojačana kontrola učesnika u saobraćaju je izvršena u sklopu preventivno – represivne kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske "Vozi oprezno, putuj bezbjedno".

"Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske odredbe, a posebno na vozače motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer je vožnja pod uticajem alkohola opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju", saopštili su iz PU Banjaluka.