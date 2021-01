Na području Gradiške kažnjeno 18 vozača

BANJALUKA - Na području Policijske uprave Gradiška proteklog vikenda kažnjeno je 18 učesnika u saobraćaju, većina zbog vožnje u alkoholisanom stanju, od kojih su dva vozača uhapšena jer su imala više od 1,5 promila alkohola u krvi.

Od ukupnog broja kažnjenih, kod četiri vozača utvrđeno je od 0,81 do 1,50 promila alkohola u krvi, kod 11 vozača od 0,31 do 0,80 promila, kod jednog vozača od 0,01 do 0,30 promila.

Dva vozača su kažnjena po drugi osnovama, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Ukupno je kontrolisano 886 učesnika u saobraćaju.

U saopštenju se navodi da će Policijska uprava Gradiška nastaviti sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu, a sve radi podizanja svijesti o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Iz policije apeluju na sve građane da se pridržavaju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu i bezbjednost drugih podigli na što viši nivo.