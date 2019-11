Na području Gradiške sankcionisano 317 vozača

GRADIŠKA - Policijski službenici Policijske uprave Gradiška su od 7. do 10. novembra na području ove Uprave realizovali republičku akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, pri čemu je 317 učesnika sankcionisano zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja 37% kontrolisanih vozača prekoračilo dozvoljenu brzinu kretanja.

Tokom ove akcije, ukupno je kontrolisan 861 učesnik u saobraćaju.

"Кod 253 vozača evidentirano je prekoračenje brzine u rasponu od 10 do 20 km/h, kod 45 vozača evidentirano je prekoračenje brzine u rasponu od 20 do 30 km/h, a kod 19 vozača i prekoračenje brzine više od 30 km/h od dozvoljene", saopštili su iz PU Gradiška.

Od ukupno kontrolisano 861 učesnik u saobraćaju, 776 učesnika u saobraćaju podvrgnuti su kontroli prisustva alkohola u organizmu.

"Кod 39 vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu, i to kod 26 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, a kod 13 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,81 do 1,5 g/kg. 1 vozač je odbio da se podvrgne alkotestiranju te je i lišen slobode. 60 vozača sankcionisano je i po drugim osnovama", rečeno je iz PU Gradiška.

Policijska uprava Gradiška i u narednom periodu nastavlja sa sprovođenjem navedenih aktivnosti, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu bezbjednost i bezbjednost drugih građana podigli na što veći nivo.