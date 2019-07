Na području Gradiške za dva dana kažnjena 24 pijana vozača

GRADIŠKA - Policijski službenici Policijske uprave Gradiška su 12. i 13. jula, u vremenu od 16,00 do 04,00 časa, realizovali akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu prisustva alkohola u organizmu i na kontrolu brzine kretanja vozila.

Tokom navedene akcije, ukupno su kontrolisana 353 učesnika u saobraćaju, kojom prilikom je 76 učesnika sankcionisano zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. Od toga, kod 70 vozača evidentirano je prekoračenje brzine u rasponu od 10 do 20 km/h, a kod šest vozača evidentirano prekoračenje brzine u rasponu od 20 do 30 km/h.

Od ukupno kontrolisana 353 učesnika u saobraćaju, 318 učesnika u saobraćaju podvrgnuto je kontroli prisustva alkohola u organizmu.

"Кod 24 vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu, i to kod 1 vozača je utvrđena koncetracija alkohola u organizmu od 0,1 do 0,3 g/kg, kod 17 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,3 do 0,8 g/kg, kod 3 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,8 do 1,5 g/kg i kod 3 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, koji su i lišeni slobode. 29 vozača sankcionisano je i po drugim osnovama", naveli su u Policijskoj upravi Gradiška.

Takođe, juče je realizovana akcija Stars, pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontroli vozila sa inostranim registarskim oznakama, koja su zbog počinjenih prekršaja, evidentirana stacionarnim radarskim sistemima.

Tokom navedene akcije, policijski službenici Policijske uprave Gradiška, kontrolisali su 615 vozila. Od ukupnog broja kontrolisanih vozila koji su upravljali vozilima sa inostranim registarskim oznakama, sankcionisano je 20 vozača.

Osnovni cilj ove akcije jeste poboljšanje stanja bezbjednosti u oblasti bezbjednosti saoraćaja.

Policijska uprava Gradiška će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem navedenih aktivnosti, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu bezbjednost i bezbjednost drugih građana podigli na što veći nivo.