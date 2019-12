Na prevaru doveo maloljetnicu iz BiH u Hrvatsku i pokušao je silovati

ZAGREB - Tvrdeći da je nevin, državljanin Hrvatske i BiH, 57-godišnji B.B., optužen da je u julu zaveo, obmanuo, pokušao silovati i natjerati na prostituciju 16-godišnju djevojku iz BiH, tražio je od Vrhovnog suda da mu se pritvor zamijeni blažim mjerama, ali mu je sud to odbio jer zbog njegovog dvostrukog državljanstva postoji mogućnost bijega, piše Slobodna Dalmacija.

"Vrhovni sud Republike Hrvatske kao drugostupeni sud nalazi opravdanom argumentaciju da okolnost što je optuženi državljanin Bosne i Hercegovine, koja ne izručuje vlastite državljane, predstavlja one posobne okolnosti koje upućuju na stvarnu i neposrednu bojazan da će on u slučaju puštanja na slobodu pobjeći u Bosnu i Hercegovinu i osujetiti vođenje kaznenog postupka", navodi se u obrazloženju Vrhovnog suda.

Iako se u žalbi koju je 57-godišnjak uputio preko svog advokata navodi kako ima prebivalište u Austriji, koja je članica Evropske unije, sud nije našao nijedan dokaz u spisu da je to uistinu tako.

"Naime, sama činjenica hrvatskog državljanstva bez drugih životnih ili poslovnih veza s Hrvatskom ne upućuje na trajniju povezanost okrivljenika s teritorijem Hrvatske. Optuženi, prema vlastitom navodu, prebiva u Bosni i Hercegovini", stoji u obrazloženju Vrhovnog suda koje, osim toga, kao razlog za produženje pritvora navodi i težinu krivičnog djela koje je počinio.

Njegov advokad kaže kako optužnica u ovom slučaju još nije pravosnažna te da je priča sasvim drugačija od one koja se 57-godišnjaku stavlja na teret, zbog čega je i podnesena žalba na odluku Županijskog suda u Zadru o produženju pritvora.

"Pravosuđe se boji 'slučaja Mamić'. Boje se da optuženi ne odu u Bosnu i Hercegovinu i tako ostanu nedostupni hrvatskom pravosuđu, pa 'svi' ostaju u pritvoru. Advokati se teško protiv toga mogu boriti. U ovom slučaju optužnica još nije pravosnažna. Optužba je drugačija od istine", rekao je.

Muškarac je, prema optužbi, djevojci obećao dobro plaćeni posao u njegovom restoranu u Austriji, ali se pokazalo da s njom ima druge namjere. Govorio joj je da će u Austriji, gdje on živi, bolje zarađivati nego kod kuće u Bosni i Hercegovini, ili Hrvatskoj, da će raditi u njegovu restoranu, gdje radi i njegova kćerka.

Uvjeravao ju je da će dnevno zarađivati između 35 i 40 evra, a poslije, ako se pokaže vrijednom, dobiće veću odgovornost i veća primanja.

Kako bi joj pokazao svoje poštene namjere, desetak dana prije puta dao joj je nekoliko stotina evra da može kupiti mobitel i nešto nove odjeće, a ona će mu to poslije vratiti od svoje zarade.

Ujutro 16. jula došao je po nju svojim crnim Mercedesom ispred roditeljske kuće, no čim su prešli granicu, rekao joj je da mu preda svoj pasoš i novac, oko sto evra.

Iako su, prema dogovoru, trebali krenuti prema austrijskoj granici, rekao joj je da najprije mora do Karlovca obaviti zaostali posao. Nakon toga joj je i saopštio kako mora do Vira da bi pogledao zemljište koje misli kupiti. No, kada su stigli u apartman na Viru, počeo joj je navodno govoriti da on u Austriji zapravo nema restoran, nego neku birtiju, da ona tamo neće lomiti leđa, nego da će dobro zarađivati, ali na drugi način. Da će biti "dama". Ona se na to pobunila te mu je rekla da ne želi ići u Austriju, nego se hoće vratiti kući. Zatvorila se u svoju sobu, ali nije znala da soba nema ključ. Kad je ušla, shvatila je da je muškarac zaključao izvana.

Kad je napokon otvorio vrata, uzeo joj je mobilni telefon, da bi u noći oko dva sata ušao u sobu gdje ju je počeo dirati po nogama, struku, bokovima…

Njezinu vrisku je u jednom trenutku čula žena u susjedstvu. Dotrčala je do ulaza u apartman i počela lupati na vrata. Muškarac je otvorio vrata, a djevojka se nekako uspjela provući i pobjeći.

Uhapšen je dva dana poslije te je protiv njega podignuta krivična prijava za bludne radnje i trgovinu ljudima.

Nakon što je ispitan, određen mu je istražni zatvor zbog mogućnosti od bijega. Za djelo koje mu se stavlja na teret propisana je kazna od tri do 15 godina zatvora. Ubrzo se otkrilo da je 57-godišnjak u Austriji 1996. izdržavao zatvorsku kaznu zbog silovanja, a 2005. i kaznu zbog zloupotrebe droga.