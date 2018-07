Na suđenju rukovodiocima RUGIP-a svjedočio tužilac Vranješ

BANJALUKA - Optužena radnica u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) Željka Milinković nikad nije pitala ni uticala u vezi s nekim krivičnim predmetom.

Rekao je ovo danas banjalučki Okružni tužilac Siniša Vranješ u Okružnom sudu u Banjaluci na suđenju rukovodiocima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP).

U ovom slučaju, osim Milinkovićeve, optuženi su nekadašnji pomoćnik direktora u RUGIP-u Aleksandar Deurić i još dvoje njegovih kolega. Na optuženičkoj klupi su načelnik Odjeljenja za nadzor u RUGIP-u Dragan Grulović, te radnica u toj upravi Doris Kremenović.

Sve ih terete za višemilionske malverzacije na štetu grada Banjaluka. Milinkovićevoj i Gruloviću dodatno se na teret stavlja da su dogovarali obustavu istrage u predmetu "Varnica Marija", koju je vodilo banjalučko Okružno tužilaštvo.

"Na mene niko ne može da utiče, a u vezi s predmetom 'Varnica Marija' s Milinkovićevom sam usput pričao i pitao je šta je tu radila, a ona je odgovorila ništa. Rekao sam joj i bolje, jer tu ima svašta. To je to, a u optužnici stavljaju da je na mene vršen uticaj da se obustavi predmet. To su besmislice", tvrdi Vranješ, koji je svjedok Tužilaštva.

Pojasnio je da u sporno vrijeme kada je, navodno, na njega vršen uticaj, predmet "Varnica Marija" nije bio kod njega, već u tadašnjem Specijalnom tužilaštvu RS. U optuženici se navodi da je Milinkovićeva bila u dobrim odnosima s Vranješom, koga je trebalo da počasti da obustavi pomenuti slučaj. Grulović je trebalo da dogovori detalje o isplati novca. Oboje ih zato terete za trgovinu uticajem. Deurića, Grulovića i Kremenovićevu optužnica tereti da su nezakonito omogućili da firma "Naš dom" stekne pravo nad zgradom i pomoćnim objektom, čime su nezakonito pribavili 2,18 miliona maraka. Gruloviću i Kremenovićevoj na teret se stavlja da su nezakonito omogućili da firma "Građa" stekne pravo svojine nad parcelom od 33.000 kvadrata, čime je grad Banjaluka oštećen za 5,25 miliona KM.