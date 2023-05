Na suđenju za ubistvo Ćuluma prikazaće snimke iz kafića

BANJALUKA - Na suđenju Banjalučaninu Siniši Šakiću, zvanom Kinez, optuženom za ubistvo sugrađanina Slaviše Ćuluma, koji je izrešetan 15. maja 2020. godine, ipak će biti prikazani video-materijali sa nadzornih kamera iz jednog kafića u Sisku, kojim Tužilaštvo pobija tvrdnje da je Šakić u vrijeme zločina bio u Hrvatskoj.

Tužilac Snježana Petković na jednom od ranijih ročišta predložila je te snimke, ali je nakon burne rasprave odustala od tog dokaza.

Svjedoci odbrane tvrdili su da je Šakić od 1. do 25. maja 2020. godine bio u Hrvatskoj i skoro svakodnevno dolazio u spomenuti kafić u Sisku.

S druge strane, Tužilaštvo tvrdi da je to netačno, zbog čega je izuzelo snimke video-nadzora iz kafića za period od 1. do 18. maja i tužiteljka Petković tvrdi da se Šakić prvi put u kafiću pojavio tek 16. maja.

Vještak Gregor Kovač vještačio je snimke za dane 16. i 17. maj, a ne za dan ubistva, što je za odbranu sporno. Sud je još ranije najavio da će tražiti vještačenje snimaka i za dan 15. maj.

Sve ove peripetije na kraju su razmršene, pošto je Sudsko vijeće, kojim predsjedava sudija Branimir Jukić, odlučilo da snimci budu prikazani u sudu, te će se na osnovu njegove odluke o snimcima na narednom ročištu izjasniti Kovač.

Inače, tokom suđenja je sudija Branimir Jukić kazao i da ih Biološki fakultet u Beogradu još nije obavijestio o tome da su uradili dopunu DNK vještačenja koje je sud tražio.

"Platili smo sve troškove, još dali predujam i to nije nimalo jeftino. Slali smo im urgencije da se to ubrza jer je pritvorski predmet, ali su nam rekli da to nije jedini koji imaju i koji je hitan", rekao je Jukić.

Vještak Dušan Keckarević je u ime Biološkog fakulteta u Beogradu vještačio DNK tragove, te je na grani izuzetoj s lica mjesta našao DNK optuženog. Ipak, odbrana je prigovorila da tragovi nisu izuzeti pravilno pa je sud zatražio dopunu vještačenja.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" pisale ranije, u optužnici se navodi da su Šakić i još jedno, zasad nepoznato lice, u Ćuluma, u banjalučkom naselju Dragočaj, ispalili najmanje 22 hica.