Na zolji uz Radićev pronađena još dva DNK traga

BANJALUKA - Aleksandar Radić (42) iz Čelinca, koji je osumnjičen da je u martu ispalio projektil na poslovnu zgradu "Agram investa" u Banjaluci, pritvoren je, a tokom istrage su na zolji, koja je pronađena nakon napada, otkriveni DNK tragovi još dvije osobe, saznaju "Nezavisne" nezvanično.

Stoga će, vjerovatno, predmet istrage biti i eventualna umiješanost još ta dva lica u ovaj napad, dok je četvorka koja je prekjuče uhapšena puštena na slobodu. Radića terete da je ispalio raketu koja je pogodila kancelariju na devetom spratu zgrade.

"Pronađena su njegova tri DNK traga na tri mjesta na zolji. Ovim napadom doveden je u opasnost život radnika obezbjeđenja, koji je u tada bio u zgradi. Usljed eksplozije prouzrokovana je šteta od oko 10.000 KM", otkriva sagovornik "Nezavisnih" detalje iz dosadašnje istrage.

Tužilaštvo, kako saznajemo, raspolaže saznanjima da je Radić obučen za upotrebu različitog vrsta oružja. Radić je, međutim, tokom saslušanja negirao krivicu. Rekao je da zna rukovati zoljom, ali da duže od 20 godina nije koristio nikakvo oružje.

Kako saznaju "Nezavisne", svjedoci su tokom istrage izjavili da su nakon eksplozije primijetili muškarca s predmetom u ruci koji ih je podsjetio na pušku. Bjegunac je, po riječima svjedoka, taj predmet bacio i bježao, a oni su potom policiji pokazali mjesto gdje je odbačena, ispostaviće se - zolja.

Radić je pritvoren na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Pritvor je predložen iz više razloga, poput onog da ne bi uticao na svjedoke.

Mileta Bošković, Radićev advokat, rekao je da će se žaliti na odluku o određivanju pritvora.

"To što se na zolji našao njegov biološki trag, i to u smjesi s tragovima nepoznatih lica, ne znači da je on pucao. To po mom mišljenju nije dokaz da je on izvršio ono što mu se stavlja na teret. Taj trag je mogao nastati ko zna kad", rekao je Bošković. Dodaje da pritvorski razlozi nisu opravdani, jer je, između ostalog, od tog slučaja prošlo više od pola godine.

"Između ostalog, tužilac navodi da je osumnjičeni osuđivan, ali treba imati na umu da osumnjičeni nikada nije osuđivan za ovakvo krivično djelo", kaže Bošković u izjavi za "Nezavisne".

Podsjetimo, hapšenje Radića je prije nekoliko dana potvrdio Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, koji je rekao da je Radić član i povjerenik SDS-a. Potom je Vukota Govedarica, lider SDS-a, kazao da je Lukač iznio notorne neistine, zbog čega će biti tužen, te da Radić nije njihov povjerenik.