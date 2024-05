Načelnik PU Banjaluka: Pljačkaši mjenjačnice su najvjerovatnije još u BiH

BANJALUKA - Trenutno nemamo saznanja da su osobe koje su opljačkale mjenjačnicu u Banjaluci izašli iz BiH, rekao je načelnik banjalučke Policijske uprave Đurica Vukelić.

"Mi smo raspisali potrage za tim svim izvršiocima za kojima tragamo, nemamo trenutno saznanja da su izašli iz države. Sva saznanja nas vežu za BiH. Ipak je to velika svota novca sa kojim oni fizički raspolažu i teško je taj novac iznijeti iz BiH. Saznanja pokazuju da su oni još u BiH", kaže Vukelić za ATV i dodaje:

"Jedna osoba je već uhapšena, sprovedena u OJT Banjaluka i već se nalazi u pritvoru. Pored nje, 10 osoba se sumnjiči da su učestvovali u izvršenju ovog teškog krivičnog djela. Sedam kao pomagači i tri kao direktni izvršioci. Svih 11 osoba su državljani Gruzije."

Načelnik PU Banjaluka je istakao i da se ne može zaključiti da su imali pomagače iz BiH.

"Po svim našim informacijama i sprovedenim radnjama, ne može se zaključiti da su imali pomagače ovdje. Imali su razrađenu taktiku i ovo im nije prvo krivično djelo, kako na teritoriji Srpske i BiH, a tako i na teritoriji drugih evropskim zemalja. Po operativnim saznanjima, imamo informacije da su izvršili krivično djelo na teritoriji FBiH, da su izvršili ovo krivično djelo i da su pripremali najmanje još jedno krivično djelo na teritoriji Srpske", rekao je Vukelić.

On je objasnio i kako je tekla istraga.

"Nama je bilo čudno da nisu bili maskirani, to nam je dalo indiciju da bi mogli biti strani državljani ili da nisu građani Banjaluke. Zatim smo imali to vozilo koje je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela, pa vozilo kojim su se udaljili i u toku istrage smo došli u posjed telefona koji je nađen na trasi kretanja od mjesta izvršenja djela do stan kojeg su koristili u Banjaluci. Sva komunikacija je bila na gruzijskom jeziku, čak je bila i lokacija izvršenja krivičnog djela. Moram da se zahvalim Graničnoj policiji BiH uz čiju pomoć smo uspjeli da identifikujemo jedno lice na aerodromu u Sarajevu koje se na kraju ispostavilo kao sam organizator te kriminalne grupe i on je sproveden u Tužilaštvo. Kad je uhapšen, krenuo je u Gruziju", kaže Vukelić..

Rekao je i da postoje informacije da je Prijedor bio iduća meta.

"Imamo informacije da su se i lica i vozilo kretali prema gradu Prijedoru, čak su u Novom Gradu bili u jednoj mjenjačnici, mijenjali novac, a to je upravo njihov modus operandi, kretanje od mjenjačnice do mjenjačnice i traženje povoljnog terena i koja je žrtva najpovoljnija za izvršenje krivičnog djela krađa. Naša verzija je da su poslije Banjaluke trebali otići u Prijedor da izvrše krivično djelo", rekao je Vukelić.

