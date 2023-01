Načelnik sarajevske policije: Državljani Srbije su pravili incidente prije turnira

​Načelnik Sektora uniformisane policije kantonalne Uprave policije Džafer Hrvat govorio je sinoć o incidentu koji se desio tokom dječijeg turnira u malom fudbalu na Ilidži u kojem je jedna osoba iz Srbije zadobila povrede nožem.

On je govoreći u emisiji Polis na TVSA rekao je ono što je policiji prijavljeno jeste incident koji se desio na teritoriji opštine Ilidža, na što su odreagovali.

"Odnosno osigurali smo adekvatan odgovor u skladu sa zakonom, te identifikovali i lišili slobode 10 lica. Pod nadzorom Tužilaštva ćemo u potpunosti rasvijeliti taj događaj", rekao je Hrvat.

Dodao je da jeste zabrinjavajuće da je zbunjena javnost zato što se u startu plasiraju jednostrane informacije koje imaju možda različite motive i da je potrebno da se odmah na početku čuje i duga strana.

"Mi smo u dokumentovanju ovog incidenta došli do informacija da je bilo još incidenata koji su prethodili tome koji su pravili državljani Srbije koji su bili učesnici turnira ali nama to nije prijavljeno, dakle naknadno smo došli do informacije", dodao je Hrvat, prenosi UNA TV.

Podsjetimo, grupa mladića je u hotelu Hills na Ilidži u subotu fizički napala grupu iz Beograda s namjerom da im uzmu zastavu na kojoj je pisalo "Zvezdara".

Tom prilikom jedna osoba je zadobila lakše povrede nanesene nožem, a zbog incidenta je uhapšeno 10 osoba.