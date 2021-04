Načelnika odale kamere, pretučeni vozač ostaje u bolničkoj postelji

VLASENICA, HAN PIJESAK - Slobodana Đurića, načelnika opštine Han Pijesak, osumnjičenog da se može dovesti u vezu s napadom na vozača Merseda T., Sarajliju koji je premlaćen kod Vlasenice, odale su kamere video-nadzora koje su postavljene na vlaseničkom području, potvrdili su naši sagovornici.

"Đurić vozi vozilo beogradskih registarskih oznaka. Napadnuti Sarajlija je, nakon što je premlaćen, policiji opisao automobil koji je vozio napadač. Potom je policija krenula da sklapa kockice. Pregledani su snimci sa kamera i trag nas je doveo do Đurića", otkrivaju izvori "Nezavisnih novina" upućeni u istragu.

Incident se dogodio u noći između nedjelje i ponedjeljka, a čim je policija posumnjala da se u vezu s tim može dovesti Đurić, krenula je u potragu za njim.

"Međutim, njemu i njegovom vozilu nije bilo traga. Ipak, u ponedjeljak, oko 22 sata, došao je u Policijsku stanicu Vlasenica i predao se u pratnji advokata. Nakon toga je uhapšen i nad njim je počela kriminalistička obrada", kažu iz policije.

Kriminalistička obrada nije okončana do zaključenja ovog broja "Nezavisnih", tako da nije bilo poznato šta će Đuriću konkretno biti stavljeno na teret. Prve informacije iz policije govore da su u pitanju krivična djela teška tjelesna povreda te izlaganje opasnosti. Ostane li tužilac pri toj kvalifikaciji, Đuriću, dokaže li se njegova krivica, prijeti i robija.

"Ko drugog teško povrijedi ili mu zdravlje teško naruši, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina. Ko drugo lice ostavi bez pomoći u stanju ili prilikama opasnim po život ili zdravlje koje je sam prouzrokovao, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine", navodi se u Krivičnom zakoniku RS.

Pretučeni vozač je, podsjetimo, nakon napada prevezen u Dom zdravlja Vlasenica te potom u Bolnicu Zvornik, a nakon toga je hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla, na Klinici za torakalnu hirurgiju.

"Ima teške povrede grudnog koša. Pacijent je trenutno stabilan, ali njegovo stanje zahtijeva dalje bolničko praćenje", rečeno je za "Nezavisne novine" iz UKC Tuzla.

Podsjetimo, kako su potvrdili naši izvori, u noći između nedjelje i ponedjeljka, pet minuta nakon ponoći, ovaj Sarajlija je prijavio policiji da ga je u vlaseničkom mjestu Bajrin Kamen nepoznato lice sustiglo vozilom beogradskih registarskih oznaka te udarilo u njegov reno. Sarajlija je, dodaju naši izvori, u prijavi naveo da ga je napadač potom izvukao vani i izudarao ga nogama i rukama.

Baš kako su "Nezavisne" i objavile, dosadašnja saznanja ukazuju na to da su svemu prethodile nesuglasice u saobraćaju. Petko Budiša, Đurićev advokat, govoreći o ovom slučaju, napominje da ne treba prejudicirati.

"Dali smo iskaz, objasnili sve okolnosti događaja. To je splet nekih okolnosti, nazvao bih to saobraćajnim incidentom. Vozilo oštećenog se u jednom momentu u krivini okrenulo, odnosno prevrnulo na bok. Ne možemo reći da su povrede rezultat Đurićevog djelovanja, potrebno je sprovesti vještačenja da se utvrdi kako su one nastale", rekao je Budiša.

Dodao je da Đurić nije bio u bjekstvu niti se skrivao.

"On je kontaktirao mene te čekao da dođem iz Bijeljine u Han Pijesak. Desilo se to da sam imao dva suđenja, nije me mogao dobiti. Kad smo to iskoordinisali, javio se u policiju. Potrebno je, dakle, da se utvrde sve činjenice i okolnosti, da se vidi čija je i kakva odgovornost. Ima li odgovornosti na strani oštećenog? Treba i to razjasniti", naveo je Budiša u izjavi za "Nezavisne novine".