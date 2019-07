Nakon požara progovorili o krađama: Nestaju im stvari iz kuća i ljetina sa njiva

TREBINJE - Trebinjcu Rajku Savoviću iz sela Zagora, kod Trebinja, izgorjela je prije nekoliko dana porodična kuća u zaseoku Turica, a prve informacije da je požar izazvao udar groma otvorile su mnogo dublju temu, u kojoj se ispostavilo da u ovom zaseoku pljačkaši kradu šta im se nađe pod rukom.

Savović nije želio mnogo da priča o svemu što mu se dogodilo, navodeći da mu nije jasno gdje je udario grom i kako se sve zapalilo, te da je očigledno da je u kuću neko provalio, ali da je i ranije imao krađa pa su mu i ljetinu sa njive krali.

"Živim u Trebinju pa nisam u mogućnosti da dolazim ovdje svaki dan, već povremeno s obzirom na to da ovdje obrađujem i zemlju, tako da me o svemu obavijestio jedan lovac sa kojim sam u rodu. On mi je rekao da je grom udario u kuću te da su lovci ugasili vatru. Kada sam stigao, ostalo mi je samo da počistim ostatke paljevine i gledam kako ću na kući zamijeniti salonit ploče kojim je pokrivena i koje su dobrim dijelom progorene", kaže Savović.

U Policijskoj upravi Trebinje je potvrđeno da je slučaj prijavio vlasnik kuće i da su uviđaj izvršili njihovi inspektori, te da su utvrdili da je u kuću zaista provaljeno, što su potvrdili i svjedoci, ali su naveli da su to morali uraditi kako bi ugasili požar.

Policija tokom uviđaja nije pronašla tragove koji ukazuju na namjernu paljevinu, ali je prethodno vlasnik raščistio ostatke gorevine pa je tako mogao uništiti i dokaze.

Njemu i njegovim rođacima je cijeli slučaj sumnjiv jer, kako kažu, ovo nije prva šteta koju su imali u posljednje vrijeme u njihovom zaseoku. U selu, u kome odavno nema stalnih stanovnika, osim nekadašnjih mještana krstare još jedino lovci kojima je staru kuću dao na korištenje jedan bivši mještanin Turice.

Najprije je, kažu mještani, počelo da im nestaje pokućstvo iz kuća, bakarni i aluminijumski lonci, pa su nalazili pobrane sve orahe iz njihovih vrtova, a u posljednje vrijeme im kradu svu ljetinu sa njiva.

"Ne krade se malo, već se pobere cijela njiva kupusa, boranije, povadi se krompir, pa nam sav trud ispadne uzaludan", kaže Risto Savović, ogorčen zbog onoga što se dešava u Turici.

Savovići ne sumnjaju jedni u druge jer svi rade za sebe ponešto, ali sumnjaju da im ljetinu kradu oni koji su vrlo dobro upoznati sa mjestima koja se obrađuju i njivama na kojima je povrće. U pitanju je kraj koji je još prije rata ostao pust, daleko je od grada, pa je potrebno znati doći do sela i do njiva koje obrađuju.