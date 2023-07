Napad u Banjaluci: Dječaka udario glavom u nos zbog "Partizanovog" dresa

BANJALUKA - Od mog sinčića (14), koji je sa mlađim bratom i rođakom juče popodne došao na trening plivanja u banjalučku "Aquanu", nekoliko nešto starijih dječaka je tražilo da skine dres "Partizana", a potom ga je jedan od njih udario glavom u nos, rekao je za "Nezavisne novine" otac ovog dječaka.

Otac, nastanjen u susjednoj opštini, koji nas je zamolio da mu ne navodimo ime, ispričao je da se sve događalo oko 17.30 časova, te da je to prijavio policiji.

"Dok su dva moja dječaka, i jedan od rođaka, čekali čas plivanja, izašli su, ja mislim, stariji dječaci. Pošto je mali imao na sebi 'Partizanov' dres, rekli su mu da ga skine, a on to nije htio i jedan ga je udario glavom u nos. Prijavio sam to policiji, bili su, a sutra ću ići davati izjavu, pošto sinoć nisam stigao jer sam bio na Paprikovcu do 23 sata. On ima povredu nosa, ima i masnicu na grudnom košu, a zadobio je i udarac između nogu", ispričao je ogorčeni otac u izjavi za "Nezavisne novine".

Ističe da su njegovi sinovi došli u Banjaluku iz najbolje namjere, da bi naučili plivati, a onda im se dogodilo ovo neugodno iskustvo.

Iz Policijske uprave Banjaluka nam je potvrđeno da im je 3. jula u 17.37 prijavljeno da je ispred ulaza u vodeni park u Banjaluci došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom.

"Policijski službenici su izašli na lice mjesta i utvrdili da je jedno maloljetno lice povrijeđeno, na način da je fizički napadnuto od strane njemu nepoznatih, najvjerovatnije maloljetnih lica. Policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, te kvalifikacije navedenog događaja", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Policijske uprave Banjaluka.