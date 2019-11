Zamjenik načelnika Bileće napadnut na radnom mjestu

BILEĆA - Milorad Radović, zamjenik načelnika Bileće, danas je fizički napadnut na svom radnom mjestu.

Siniša Laketa, načelnik PU Trebinje, potvrdio je za ATV da je napadač priveden.

Kako saznaje ATV, uhapšen je odbornik Šešeljevih radikala, Dražen Dunđer.

"Dražen Dunđer me je prvo verbalno napao na radnom mjestu, psovao mi je roditelje, a kasnije me je napao i fizički u kabinetu načelnika, a sve je to vidio i menadžer opštine Mihajlo Vujović. Udario me je u grudi a onda me jako gurnuo i udario sam od zid. Upravo idem u bolnicu u Trebinje, nije mi dobro", rekao je Radović za ATV.