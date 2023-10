Napadnuti čoban Mićo: Ja sam čovjek na štakama, tukli su me palicama

VAREŠ - Na Kupresu je nedavno napadnut čoban Mićo iz Vareša.

Prije desetak dana na Kupresu je pretučen čoban Fikret Halilović iz Vareša, poznatiji kao Mićo. Zbog ozbiljnosti povreda koje su mu tom prilikom nanesene završio je u livanjskoj bolnici, a nakon što je napustio zdravstvenu ustanovu javio se Agroklubu.

"Oporavljam se", kaže na samom početku razgovora, napomenuvši da neće moći dugo da razgovara jer mu je stanje još teško. Smješten je, priča on, trenutno kod prijatelja i još ne zna zbog čega su ga napala trojica njemu poznatih muškaraca.

Riječ je o susjedu, vlasniku farme krava, kako su mediji ranije objavili čobana su napali R.A. te njegov sin i zet.

Mićo je do nedavno na istom mjestu bez problema čuvao ovce.

"Iz čista mira su me napali. Ni kriv ni dužan. Došao je taj Amir i njegovi, uzeli su neke palice i tukli su me. Jedni su me držali, drugi udarali. Da vam kažem, nisam dobro, povraćam", kaže Mićo.

Čuvao je, kaže, ovce, kao i do sada, i prošle godine je bio na istom mjestu.

"Ja sam tu na ispomoći, jer sam bolestan, na štakama sam", dodaje.

Vlasnik stada ovaca je Hasan Prokošak, koji se u trenutku napada nalazio kod komšije, gdje su vadili krompir. U tome je dobio Mićin poziv.

"Nazvao me čoban i kaže istukli me, kad sam došao on je pao na mene sav krvav. Strpao sam ga u auto i u policiju, a oni kad su ga vidjeli odmah su rekli da ga vodim u bolnicu", rekao je Prokošak za Agroklub.

Razlog napada ni sam ne zna. Priča kako su većina parcela na kojem napasa ovce već 12 godina, privatni posjedi, njegovih komšija Hrvata s kojima nije imao nikakvih problema. Sa stadom od oko 250 ovaca i juče je tu bio.

"To su pašnjaci, nema ništa posijano, pa da ovce unište. Mićo nije uradio nikakav zijan, namjenski su ga pretukli, a ja mislim da je razlog ljubomora, nema šta drugo biti", kaže Hasan.

