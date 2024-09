Nasilnik iz BiH osuđen zbog prijetnji bivšoj plastičnim pištoljem

FELDKIRH - Državljanin BiH, na privremenom radu u Austriji, osuđen je danas na pet godina uslovno i kaznu od 2520 evra zbog prijetnji bivšoj partnerki sa kojom ima dvogodišnjeg sina.

Ovo mu je bila druga veza nakon prvog propalog braka i nakon što je shvatio da je došao kraj i ovoj vezi, on je počeo da pije. U takvom stanju je sredinom aprila bivšoj je poslao poruku:”Ubiću i tebe i malog”, a uz poruku je poslao i sliku kako drži pištolj u ruci.

Ono što žena tada nije znala jeste da je u pitanju bio plastični pištolj – igračka. Ona ga je odmah prijavila policiji.

Tokom suđenja, nasilnik je u suzama opisao šta se desilo:”Htio sam da vidim svog sina, a ona mi je rekla da će maleni zavoljeti drugog oca i da im ja ne trebam. To me toliko povrijedilo”, rekao je on. Dodaje da se sve to podudarilo sa drugim lošim stvarima u njegovom život, kao su je smrt majke i lični bankrot.

Zanimljivo je da je čak i tužiteljka bila duboko dirnuta njegovim iskazom da ga je pokušala utješiti riječima: Biće sve u redu”, dok je bivša partnerka na kraju obećala da će moći da redovno viđa sina.

Na kraju je proglašen krivim i uslovno osuđen na pet godina i novčanu kaznu od 2520 evra.

