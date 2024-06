Nasilniku godina robije: Suprugu mučio, tukao i gurao na šporet da se opeče

BRČKO - Brčak (44) pravosnažno je osuđen pred Osnovnim sudom distrikta Brčko na godinu zatvora za nasilje i bezobzirno ponašanje kojim je ugrozio mir, tjelesni integritet i duševno zdravlje supruge i maloljetne kćerke s kojima živi u zajedničkom domaćinstvu.

Uz kaznu zatvora njemu je izrečena i mjera sigurnosti udaljenja iz zajedničkog domaćinstva u istom trajanju u koje se neće računati vrijeme provedeno u zatvoru.

Optužnicom Tužilaštva Brčko distrikta BiH od 27. februara njemu je stavljeno na teret da je od 04. do 24. novembra prošle godine u njihovom zajedničkom stanu, na brojne načine fizički i psihički maltretrirao suprugu. Kako se navodi u optužnici, on je u više navrata fizički nasrnuo na nju, te je udarao nogama, pesnicama i raznim predmetima po glavi i tijelu.

On je žrtvu mučio tako što ju je vukao za kosu i njenom glavom udarao o zid i uvrtao joj i povređivao ruke nanošenjem opekotina zagrijanim površinama kućnog šporeta. To je činio pred njihovom zajedničkom maloljetnom kćerkom, kojoj je nanio udarac nogom i napadao je zbog kućnih poslova. "Pored brutalnog fizičkog nasilja, on je suprugu budio noću i nije joj dao da spava, te je psihički zlostavljao na način što joj je psovao, pljuvao i vrijeđao, uz prijetnje da će je i dalje okrutno povređivati i ubiti. Nakon što bi napustio prostorije domaćinstva, on je žrtve nasilja više puta zaključavao unutra, onemogućavajući im da izađu i njegovo ponašanje prijave policiji", zaključeno je u optužnici.

U pitanju je višestruko osuđivani povratnik u vršenju krivičnih djela, protiv koga se pred sudom vodi još jedan postupak zbog nasilja nad istim žrtvama, uhapšen je 30. novembra prošle godine.

"Nakon hapšenja, njemu je na prijedlog Tužilaštva određen jednomjesečni pritvor, usljed opasnosti da će uticajem na svjedoke ometati krivični postupak i da će ponoviti krivično djelo. Uz daljnje produženje ove mjere i intenzivno postupanje Tužilaštva i Policije u sprovođenju istrage, tužilačka odluka u ovom predmetu donesena je za tri mjeseca. Optužnicom od 27. februara, optužen je za teži oblik krivičnog djela nasilja u porodici a po potvrđivanju optužnice i produženju pritvora uslijedilo je suđenje tokom kojeg su Tužilaštvo i optuženi zaključili sporazum o priznanju krivice", navode iz Tužilaštva.

Prihvativši sporazum, sud je optuženom izrekao kaznu zatvora od jedne godine, kao i mjeru sigurnosti udaljenja iz zajedničkog domaćinstva u istovjetnom trajanju.

U jednogodišnje trajanje ove mjere neće mu se uračunati vrijeme na izdržavanju kazne, pri čemu je dužan napustiti zajedničko domaćinstvo odmah po pravosnažnosti presude, a koja je u međuvremenu nastupila.

Za vrijeme trajanja ove mjere osuđeni je dužan doprinositi izdržavanju svoje supruge i maloljetne kćerke.

Iz Tužilaštva podsjećaju da je u prošloj i ovoj godini za nasilje u porodici u distriktu Brčko prijavljeno je ukupno 35 lica.

"Istrage su naređene u 33 predmeta protiv 34 lica. U prošloj godini podignuto je 15 optužnica protiv 16 lica. Presude su donesene u 16 predmeta protiv isto toliko lica, tako što su u osam predmeta izrečene zatvorske kazne, u šest predmeta uslovne osude, dok je po jedan predmet okončan izricanjem novčane kazne, odnosno oslobađanjem od optužbe", navodi se u saopštenju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.