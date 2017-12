Nastavlja se potraga za nestalim Mulićem

SARAJEVO - Potraga za Aldinom Mulićem, koji je u noći između utorka i srijede pao u korito rijeke Miljacke, danas je proširena na Doboj, rečeno je u Federalnoj upravi Civilne zaštite.

Od Visokog do Doboja na terenu su pripadnici Federalne uprave Civilne zaštite sa specijalnom jedinicom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, javio je N1.

Akcijom potrage od mjesta nesreće u Sarajevu do Visokog rukovodi Kantonalna uprava civilne zaštite uz pomoć Federalne uprave policije.

"Radi se od ušća Miljacke u Bosnu prema Visokom, a odatle prema Kaknju, Zenici i Doboju", rekla je porparol Federalne uprave Majda Kovač.

Ekipama civilne zaštite i gorske službe priključili su se i volonteri.

Tokom jučerašnjeg dana pretraživane su Miljacka i Bosne od Sarajeva do Visokog, te od Visokog prema Termoelektrani Kakanj, dok se akcija pretrage terena pred kraj dana produžila do ušća rijeke Bosne i Lašve, odnosno, do Lašvanske petlje.

Pretraga terena trajala je i tokom protekle noći smanjenim intenzitetom. Uz pomoć reflektora pretraživano je korito Bosne od Visokog do Kaknja.

Aldin Mulić pao je u korito rijeke Miljacke u Sarajevu u noći između utorka i srijede, a za njim je u vodu skočio Irhanom Fočo, čije je tijelo pronađeno u četvrtak kod Visokog.