Nastavljeno suđenje Marku Čoliću: Telefonskim lampama tražili dio palice

BANJALUKA - Inspektor, tužilac i policijski službenici su, nakon što su našli jedan dio teleskopske palice na šahtu u blizini, u noći kada je prebijen Vladimir Kovačević, novinar BN televizije, telefonskim lampama ispod automobila parkiranih blizu zgrade tražili drugi dio palice.

Rečeno je ovo na ročištu Marku Čoliću, koji je optužen da je 26. avgusta prošle godine zajedno s Nedjeljkom Dukićem, za kojim se još traga, prebio Kovačevića ispred zgrade u kojoj živi.

"Te noći kada smo vršili uviđaj saginjali smo se ispod vozila koja su bila parkirana tu i tražili drugi dio teleskopske palice ili nešto što nam je važno za uviđaj. Jedan dio palice smo već bili pronašli u blizini", kazao je Željko Rodić, inspektor MUP-a RS, kojeg je kao svjedoka predložio Gordan Jovišević, Čolićev branilac, te dodao da je parking te večeri bio pun, svjetlost slaba i padala je sitna kiša. Naveo je da je tragova krvi najviše bilo ispred ulaza u zgradu, ali i na travnatoj površini koja se nalazila u blizini.

Osim Rodića, na Joviševićev prijedlog su još svjedočili i Dragana Lipovčić, okružni javni tužilac, i Vladan Todorović, kriminalistički tehničara, koji su takođe u noći kada je Kovačević pretučen vršili uviđaj, kao i Radojica Dabić, inspektor PU Banjaluka, koji je dan nakon ovog događaja došao na lice mjesta jer je, kako kaže, obaviješten da je tu pronađen važan trag za ovaj slučaj.

Lipovčićeva je kazala da se na samom ulazu u zgradu nalazila lokva krvi, malo dalje odatle kapi krvi, a tragova krvi je bilo i na travnatoj površini.

"Kod šahta u blizini pronađen je dio teleskopske palice, a sjećam se da smo pronašli i peškir i kišobran. Na parkingu smo se saginjali i ispod vozila tražili dio palice, koliko je to bilo moguće, s obzirom na to da su bila blizu parkirana", navela je ona.

Dodala je da dan nakon što je Kovačević prebijen i nakon što je pronađena teleskopska palica nije otišla na uviđaj, jer je smatrala da to nije potrebno. Todorović je rekao da je na licu mjesta pronađeno šest-sedam tragova krvi, a nakon što mu je Čolićev branilac predočio fotografiju parkinga, svjedok je potvrdio da je to parking koji se nalazi pored zgrade, dok je Dabić, koji je na lice mjesta došao dan nakon prebijanja Kovačevića, rekao da je taj dan vršen novi uviđaj, ali da je palica koja je pronađena obilježena brojem devet, jer su prethodnu noć dokazi označavani brojevima do osam.

"Vršen je novi uviđaj taj dan zbog sistema, a palica je obilježena brojem devet kako ne bi bila stvorena konfuzija", rekao je Dabić.