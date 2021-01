Nenadu Suziću devet godina robije za obljubu djevojčice

BANJALUKA - Nenad Suzić, bivši ministar prosvjete Republike Srpske i redovni profesor Banjalučkog univerziteta, osuđen je na devet godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja 14-godišnje djevojčice, saopštio je Okružni sud u Banjaluci.

Kako se navodi u objavi presude, Suzić je proglašen krivim zbog djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i članova 43, 46. i 52. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godine.

Istom presudom optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 5. juna 2019. godine do 5. decembra 2019. godine.

Optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrane potpunog vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti profesora pri čijem obavljanju se ostvaruje neposredan kontakt sa djecom, navedeno je u presudi.

Takođe, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrana približavanja i komunikacije s određenim licima i to zabrana približavanja oštećenom licu na udaljenost bližu od pedeset (50) metara i zabrana komunikacije sa istim licem, u trajanju od dvije godine računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora, ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Ova presuda nije pravosnažna i dozvoljeno je pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Suzić je uhapšen petog juna 2019. godine, nakon što su se roditelji žrtve obratili policiji.

Djevojčica je drugaricama ispričala da ju je po tijelu pipkao Nenad Suzić, a one su to ubrzo ispričale nastavnicima i tako je sve dospjelo do policije, a bivši ministar prosvjete Republike Srpske je uhapšen.

To su svojevremeno otkrili izvori "Nezavisnih" upućeni u detalje slučaja koji potresao Banjaluku.

"Čim su učenice ispričale svojim nastavnicima šta im je rekla drugarica, oni su odmah, bez razmišljanja, slučaj prijavili policiji, koja je Suzića uhapsila", pojasnili su tada naši izvori.

Suziću je na teret stavljeno da je duže vrijeme dodirivao djevojčicu po raznim dijelovima tijela i govorio joj kako to ne smije pričati nikome, jer će sve, kako se navodi, ostati njihova tajna.