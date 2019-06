Nenadu Suziću određen pritvor

BANJALUKA – Bivšem ministru prosvjete RS Nenadu Suziću (69) iz Banjaluke određen je jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina, potvrđeno je "Nezavisnim".

Odluku o određivanju pritvora donio je Okružni sud u Banjaluci, nakon što ju je predložio postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Suzić je uhapšen juče zbog sumnje za seksualno zlostavljanje maloljetne djevojčice iz Banjaluke.

Djevojčica je drugaricama ispričala da ju je Suzić pipkao po tijelu, one su to ubrzo ispričale nastavnicima i tako je sve dospjelo do policije.

"Čim su učenice ispričale svojim nastavnicima šta im je rekla drugarica, oni su odmah, bez razmišljanja, slučaj prijavili policiji, koja je Suzića uhapsila", otkrili su naši izvori upućeni u detalje slučaja.