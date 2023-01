Nešiću zapaljen skupi džip, kamere snimile muškarca sa kapuljačom

​ISTOČNO NOVO SARAJEVO - Skupocjeni land rover, vlasništvo poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Predraga Nešića (DNS), zapaljen je jutros u Istočnom Novom Sarajevu, na parkingu pokrivenom brojnim kamerama, koje su tih momenata snimile muškarca sa kapuljačom na glavi, a koji je tu stigao u bijelom golfu 2.

Potvrdio je to sagovornik "Nezavisnih" blizak Nešiću, dok je on izjavio da ne zna zašto i ko bi to uradio.

"Vozilo je poliveno benzinom i zapaljeno. Šteta je totalna. Tokom noći čula se samo eksplozija, ali prije toga nisam ništa čuo ni vidio", rekao je Nešić za medije.

Naš izvor takođe je potvrdio da je šteta ogromna.

"Auto mu nije kasko osiguran i šteta je ogromna. Ne znam ko bi to mogao uraditi, ali kamere su snimile muškarca sa kapuljačom. To se desilo na parkingu pokrivenom kamerama, tu je lokalna skupština, to vam je sami centar grada", rekao je naš sagovornik.

U požaru je oštećen automobil i Nešićevog punca Mlađena Božovića, koji je takođe izjavio da je požar podmetnut iako tu ima mnogo kamera.

"Moj auto je bio parkiran do Peđinog i njemu je zapaljen. Malo je uhvatilo na ćošku branik i prednji far na mom autu. Ja se osjećam bezbjednim. Nadam se da će ovo biti rasvijetljeno, radio sam u policiji", naveo je Božović, inače šef Kabineta ministra u Savjetu ministara BiH Miloša Lučića, koji je nedavno podnio ostavku nakon hapšenja.

Mislio je, dodaje, da je vozilo bezbjedno na tom parkingu.

"Ima puno kamera, ima rampa na parkingu. Mislili smo da je bezbjedno, ali za neke nema granice", rekao je Božović za "Nezavisne novine".

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopštili su da preduzimaju sve neophodne mjere i radnje sa ciljem rasvjetljavanja ovog slučaja izazivanja opšte opasnosti, a koji je Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo prijavljen oko 5.50.

"Prijavljeno je da u Ulici Prve sarajevske brigade gori automobil. Pripadnici Vatrogasne jedinice grada Istočno Sarajevo sanirali su požar, u kojem je vatrom oštećeno još jedno vozilo koje se nalazilo pored zapaljenog", naveli su iz PU Istočno Sarajevo.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac koji se izjasnio da je riječ o paljevini.

"Policajci su u prisustvu sudskog vještaka izvršili uviđaj na licu mjesta i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu preduzimaju mjere i radnje na pronalsku izvršioca ovog krivičnog djela", naveli su iz policije.

Iz DNS-a su najoštrije osudili, kako su naveli, ugrožavanje Predragove imovine i pozvali nadležne organe da hitno reaguju.

"Tražimo od policije i tužilaštva da pronađu počinioce, eventualne nalogodavce i utvrde motiv ovog vandalskog čina. Vrijeme je da se stane na put onima koji ugrožavaju bezbjednost i imovinu građana Republike Srpske, ali i onima koji svojim objavljivanjem laži i kleveta podstiču i prizivaju nasilje", naveli su iz DNS-a.

Kako su dodali, vjeruju da ovaj "čin ima duboku političku pozadinu i da ima za cilj destabilizaciju Republike Srpske".

"DNS vjeruje da će institucije adekvatno reagovati i vinovnike privesti pravdi", naveli su iz stranke kojom rukovodi Predragov brat Nenad Nešić, inače kandidat za ministra bezbjednosti BiH.