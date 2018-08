Nestalog Poljaka pronašli u Kozarcu

PRIJEDOR - Dvadesetpetogodišnji Poljak S.L., kojeg je Interpol proglasio nestalim, pronađen je u jednoj napuštenoj kući u prijedorskom naselju Kozarac, potvrđeno je iz policije.

Prethodno je MUP RS obaviješten da je taj mladić nestao u Njemačkoj, te da mu se gubi svaki trag.

"Potraga je za njim pokrenuta isključivo zbog toga što nije bilo poznato gdje se nalazi. On, dakle, nije kriminogeno lice", pojašnjava izvor "Nezavisnih". Policajci iz Prijedora su došli do saznanja da je on u jednoj napuštenoj kući, gdje su ga prekjuče i pronašli.

"Pronađeno lice, istog dana, predato je u dalju nadležnost Službi za poslove sa strancima, Terenski centar Banjaluka", rekli su iz policije.