Nevesinjac na kojeg je migrant bacio bombu: Bio je ovo teroristički akt

NEVESINJE - Nevesinjac Mitar Grahovac iz sela Zovi Do kod Nevesinja, na koga je migrant bacio bombu, rekao je da se u ovom selu dogodio pravi teroristički napad i da su mještani jako uznemireni i uplašeni.

Grahovac je istakao da je stranac bio dobro spreman, obučen, odnosno da je u pitanju terorista.

"On je sam to rekao policiji - da je terorista, da ga traže. Pucnjava je trajala od 16.30 časova pa sve do kasno u noć", ispričao je Grahovac Srni.

Grahovac je dodao da je u tom periodu pucao, malo prestane, pa opet počne, te smatra da je, dok su bili u blizini, bacio dvije bombe.

"Kada je bacio bombu, mene je geler okrznuo. Na sreću, nisam teže povrijeđen. Jutros me boli, ali nije strašno. On je bio u potkrovlju jedne kuće, bacao bombe i pucao na mještane i policiju. Rekao je da je terorista", ispričao je Grahovac Srni.

Prema njegovim riječima, pucnjava je bila rafalna, a ovo lice je iz potrkovlja imalo dobar pregled.

Policija je, dodaje, kasnije odstranila mještane sa lica mjesta.

Mještanin je naveo da je napadač govorio tri strana jezika, francuski, njemački i engleski.

"Uplašeni smo. On je rekao da je tu bio tri mjeseca, da ima hrane i oružja. Migranti su i do sada prolazili ovuda, viđao sam ih u grupama po tri-četiri, išli su prema Dabrici. Ovo nas je sve uplašilo", kaže Grahovac.

On je naveo da su u ovom zaseoku tri ili četiri kuće prazne, da ih nadgleda jedan komšija koji je i primijetio da se nešto dimi na krovu jedne od njih.

Grahovac priča da ima ovce i da mu je prije desetak dana nestalo jagnje, a posumnjali su da u toj kući ima nekoga.

"Nas četiri – pet otišli smo tamo. Otvorili smo vrata i na šiši vidimo čovjeka s oružjem. Povukli smo se i pozvali policiju. Policija mu je rekla da se preda. On je psovao i govorio da je spreman da pogine", rekao je Grahovac.

Policija je sinoć likvidirala lice koje je pucalo na policijske službenike iz napuštene kuće u nevesinjskom selu Zovi Do.

