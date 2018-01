Nevjenčana supruga odala uzgajivača marihuane

SRBAC - Nevjenčana supruga optuženog Voje Balabana (59) iz Banjaluke Lidija T. odala je policiji da on i Zoran Mikić (49) iz Srpca uzgajaju drogu u Malom Razboju kod Srpca.

Kazao je ovo na suđenju Balabanu i Mikiću u banjalučkom Okružnom sudu policijski inspektor Branislav Jeftić iz Srpca.

“Ona je u policiju došla 2. oktobra 2014. godine i kazala da se na imanju Zorana Mikića nalazi laboratorija za uzgoj indijske konoplje. Nisam joj vjerovao, ali je opisala kako se marihuana uzgaja, zalijeva, đubri… Poslata je ekipa na teren koja je otkrila laboratoriju u kući koju je koristio optuženi Mikić”, rekao je inspektor Jeftić.

Dodao je da su policajci zatim organizovali zasjedu i da je u blizini te kuće uhapšen Balaban i njegov prijatelj Dragan, dok je u to vrijeme Mikić bio na radu u Sloveniji. Prema riječima Jeftića, Lidija je policiji priznala kako je po uputstvima Mikića održavala laboratoriju umjesto Balabana.

“Smatram da je o uzgoju marihuane trebalo da se brine Balaban, ali je on astmatičar, pa nije mogao. Zato je Lidija preuzela njegov posao, a njih dvoje su bili u vanbračnoj vezi. Shvatio sam da je Vojo uz dogovor s Mikićem organizovao da se Lidija brine o marihuani, jer on nije mogao zbog bolesti. Mislim da se Lidija pokajala, pa sve ispričala policiji”, kazao je Jeftić.

Naglasio je da je droga pronađena na tavanu novije kuće koja je u vlasništvu Mikićevog strica, ali ju je on koristio.

“Osim na tavanu, droga je nađena i u pomoćnom objektu. Pored te nove kuće se nalazi stara, u koju je, kako smo saznali, dolazio povremeno Balaban. U novoj kući smo našli dosta Mikićevih stvari, a Balaban je imao ključeve nove kuće gdje bila laboratorija na tavanu”, ispričao je svjedok Jeftić.

Optuženi i njihovi advokati prigovorili su iskazu ovog svjedoka. Balaban je rekao da nije tačno da su ključevi nove kuće gdje bila laboratorija bili kod njega, te da on nije uhapšen gdje navodi Jeftić.

Optužnica

Banjalučko Okružno tužilaštvo Zorana Mikića i Voju Balabana tereti da su tokom 2014. u specijalno izrađenim laboratorijama uzgojili 501 stabljiku indijske konoplje, visine od 10 do 150 centimetara, od koje se dobija marihuana. Laboratorija je bila smještena na tavanu kuće i pomoćnom objektu u Malom Razboju kod Srpca. U njoj je bila instalirana specijalna oprema: 14 natrijumovih lampi, 41 UV lampa koje simuliraju sunčevu svjetlost i pospješuju rast, razvoj i cvjetanje biljke. Bio je izrađen i ventilacioni sistem. Navodi se da je Mikić tokom 2014. do 22. septembra te godine uzgajao drogu, dok je Balaban preuzeo taj posao nakon što je on otišao u Njemačku.

(Glas Srpske)