Nevjerovatan peh: Ilegalni taksista iz Srbije sudario se sa bečkom policijom

BEČ – Policajci na dužnosti, njih dvojica, lakše su povrijeđeni nakon što je u njih udario taksista iz Srbije, koji je, po njegovu nesreću, radio bez dozvole za taksiranje u Beču.

Sve se desilo u bečkom Leopoldštatu kada se u policijski patrolni automobil zabio taksista.

"Policajci su bili na dužnosti u Nordbanštrase kada je taksista, uključujući se u saobraćaj, iznenada skrenuo na sredinu puta. Policajac, koji je bio za volanom pokušao je da skrene, ali nije uspio da izbejgne sudar“, rekla je portparolka policije Ana Gut.

Policijski automobil je odbačen na travnatu površinu, udario u drvo i zaustavio se tek nakon nekoliko metara. Oba policajca su zadobila nekoliko lakših povreda. Dobili su hitnu medicinsku pomoć, a zatim su prevezeni u bolnicu.

Taksista, Srbin za kojeg je tek kasnije utvrđeno da nema taksi dozvolu, i njegov putnik takođe su zadobili lakše povrede, prema policijskim podacima. Svi su, u međuvremenu, pušteni na kućno liječenje. Istražna ekipa bečke policije za saobraćajne nezgode, koja je sprovela istragu, kasnije je utvrdila da 28-godišnji taksista nije imao taksi dozvolu te će protiv njega biti podneseno više prijava.

