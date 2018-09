"Nezavisne" otkrivaju: Plave koverte "spasile" specijalce!

BANJALUKA - Trojici nekadašnjih specijalaca i civilu Olegu Bandi (34), koji im je, po optužnici, bio saučesnik, ponovo je ukinuta presuda za filmsku pljačku na autoputu Banjaluka - Gradiška, tokom koje je ukradeno oko 617.000 KM!

Navedeno je to u rješenju Vrhovnog suda RS, koji je predmet protiv Bande, te bivših pripadnika MUP-a RS Vladana Malića (36), Gorana Paraša (31) i Aleksandra Popovića (33), još jednom vratio Okružnom sudu Banjaluka na suđenje, i to pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem, kojim je do sada predsjedavala Olga Pantić.

Vrhovni sud, između ostalog, zaključuje da je odbrana optuženih bila u pravu kada je iznijela zamjerku na to što plave koverte sa dokazima, odnosno DNK tragovima, nisu bile zaštićene ni evidens trakom ni heftalicom.

Naime, na foto-dokumentaciji koju je odbrana zatražila od beogradskog Biološkog fakulteta, gdje su dokazi vještačeni, advokati su primijetili da je žuta vreća, u kojoj su dostavljeni biološki uzorci, raskinuta.

Osim toga, u toj vreći bile su plave koverte sa uzorcima i nijedna nije bila zaštićena ni evidens trakom, ni heft mašinom. Zbog toga su advokati zatražili obrazloženje od prvostepenog suda, ali ga nisu dobili. Zato Vrhovni sud RS ocjenjuje da su argumenti odbrane izneseni u žalbi utemeljeni.

"Pravilnik o načinu prikupljanja, pakovanja i transportovanja DNK uzoraka propisuje da ambalaža u koju su uzorci upakovani mora biti osigurana naljepnicom koja mora ostati intaktna do prijema uzoraka na analizu", podsjećaju iz drugostepenog suda.

Iz Vrhovnog suda zato predmet vraćaju prvostepenom jer se "radi o bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka koju nije moguće sanirati u sjednici drugostepenog vijeća, nego je za njeno otklanjanje potrebno sprovesti novo suđenje".

Aleksandra Metlić, Popovićev advokat, kratko nam je potvrdila da je zadovoljna rješenjem Vrhovnog suda RS.

Advokat Jadranka Ivanović, koja je sa koleginicom Jasminkom Jovišević branila preostalu trojicu, istakla je da je raduje to što je Vrhovni sud RS obrazloženje bitne povrede odredaba dao upravo kako se to očekuje od suda najviše instance.

"Vrhovni sud RS se zaista pozvao na zakon i sve pojasnio u skladu sa zakonom", rekla je Ivanovićeva za "Nezavisne".

Podsjetila je da se drugostepeni sud osvrnuo na jednu od bitnih povreda odredaba Zakona o krivičnom postupku, a na koju je ukazano žalbom odbrane.

"Odnosi se to na nedostatak obrazloženja prigovora odbrane iznesenih čak i tokom prvog postupka, a evo i u ponovljenom postupku, a tiče se vještačenja bioloških uzoraka na beogradskom fakultetu", kazala je Ivanovićeva.

Inače, drugostepeni sud je četvorici optuženih produžio pritvor, koji može trajati najduže godinu dana.

Bivšim specijalcima i Bandi će se, dakle, u Okružnom sudu suditi po treći put! U prvom postupku, Malić, Popović i Paraš osuđeni su na po 11 godina, dok su Bandi odrezane dvije godine manje, ali je Vrhovni sud RS tu presudu ukinuo.

U obnovljenom postupku su četvorici optuženih izrečene za po pola godine blaže kazne. I taj postupak je sada pao u vodu.

Pljačka je, prisjetimo se, izvedena u septembru 2015. godine, usred dana, kada su banditi zapucali iz oružja na autoputu, kojim su se kretala i druga vozila. Napadnuta je kolona koja je novac iz banjalučke UniCredit banke vozila u Zagreb.

HRONOLOGIJA